Si habrá CR7: Cristiano Ronaldo afirmó que si jugará amistoso internacional con Manchester United

Cristiano Ronaldo declaró este viernes que participará en el partido amistoso del Manchester United inglés ante el Rayo Vallecano, equipo donde hace parte el colombiano Radamel Falcao, el domingo en Old Trafford, en mitad de las especulaciones sobre el futuro del astro portugués.



El veterano futbolista de 37 años, que no efectuó con el United la gira por Tailandia y Australia por motivos personales, no ha ocultado que desea abandonar el club, al que llegó hace un año.



Cristiano Ronaldo no fue convocado para el amistoso contra el Atlético de Madrid, el sábado en Oslo, pero indicó en Instagram: "Domingo o rei joga" (El domingo, el rey juega). Aludía así a su presencia en otro amistoso programado por el Manchester United, ante el Rayo, otra formación madrileña.



El Manchester United precisó que los jugadores del plantel que no efectúen el desplazamiento a Noruega van a jugar el domingo contra el Rayo Vallecano.



El nuevo entrenador del Manchester United, el holandés Erik ten Hag, había afirmado que Cristiano Ronaldo "no está en venta".



El Manchester United no participará en la nueva temporada en la Liga de Campeones.



Su temporada en la Premier League comenzará el 7 de agosto ante el Brighton.