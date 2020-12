Servido el debate: ¿Técnico colombiano o extranjero para reemplazar a Queiroz en la Selección Colombia?

Francisco Henao

Oficializada la salida del portugués Carlos Queiroz del banco técnico de la Selección Colombia, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol enfila baterías hacia la búsqueda de su reemplazo, en la mayor brevedad posible, y las expectativas parecen centrarse en si será un seleccionador nacional o extranjero.



Una de las mayores críticas que hubo contra Queiroz tras las derrotas con Uruguay (0-3 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito) por las clasificatorias al Mundial de Catar 2022, es que el portugués no conoce el fútbol colombiano, sus jugadores, ni las eliminatorias suramericanas, catalogadas como las más complejas.



Ese era un aspecto evidente desde su contratación y solo tuvo ‘peros’ hasta el momento de las dos caídas de la Selección, en las fechas 3 y 4. En las dos primeras jornadas, Queiroz había logrado un triunfo contra Venezuela de local (3-0) y un empate contra Chile como visitante (2-2).



El miércoles, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, entregó detalles a la prensa de la salida del técnico portugués y dijo que los malos resultados obligaron al Comité a llegar a un acuerdo con Queiroz para terminar su vinculación a la Tricolor.



Jesurún precisó que no hubo “corto circuito” entre jugadores y seleccionador, ni tampoco es cierto aquello de las malas relaciones en el camerino entre algunos futbolistas o que se hubieran parado en la cancha para forzar la salida de Queiroz, al que se le pagará una indemnización que no llega a los dos millones de dólares, cifra que estaba estipulada en el contrato.

Marcelo Gallardo, técnico de River.

¿Nacional o extranjero?

Sobre la contratación del reemplazo del portugués, Jesurún dijo que le gustaría un técnico nacional. “La idea es que sea colombiano, pero hay que mirar dentro del mercado lo que hay. No descartamos por la globalización a nadie”, precisó.



En ese orden de ideas, extraoficialmente ha sonado con fuerza el nombre de Reinaldo Rueda, actual seleccionador de Chile. Sin embargo, Jesurún se negó a hablar del tema, y la gran dificultad que existe con el entrenador vallecaucano es que la asociación chilena tendría que pagarle una cuantiosa indemnización (dos millones de dólares) si prescinde de él, pero recientemente lo ratificó. La otra posibilidad sería que Rueda diera un paso al costado, pero suele cumplir siempre sus contratos.



Con respecto a José Pékerman, quien llevó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el presidente de la Federación negó que haya conversado con el argentino. “No es cierto, no he hablado con ningún técnico, lo empezaré a hacer hoy, he recibido decenas de hojas de vida de todas partes del mundo y empezaremos a trabajar”.



Un punto a favor de Pekerman es su exitosa experiencia en el banco colombiano, pero en su contra juega que no salió de Colombia en buenos términos con Jesurún. Siempre le cuestionaron la presencia de su mano derecha, Pascual Lezcano.



En la baraja de candidatos, además de Rueda y Pékerman, aparecen Juan Carlos Osorio, licenciado recientemente del Atlético Nacional; Jorge Luis Pinto, quien acaba de renunciar en Emiratos Árabes Unidos; Marcelo Gallardo, vinculado al River Plate argentino, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y Luis Fernando Suárez, ambos con experiencia mundialista, al igual que los anteriores, y libres actualmente. Cinco colombianos y dos argentinos.



Para el periodista Esteban Jaramillo, “no importa de dónde venga el técnico de la Selección. Importan su historial con triunfos, su conocimiento del medio, su adaptación, su ideología compatible con nuestros futbolistas y su disposición al trabajo”.



Con Jaramillo se muestra de acuerdo su colega Nicolás Samper, de Espn. “No sé si el problema sea de nacionalidades. La decisión de contratar un buen técnico tiene que radicar en un buen proyecto deportivo, que es lo que no tiene la Federación. Queiroz llegó sin metas claras en los próximos diez años. Si no hay un norte basado en un proyecto de trabajo, da lo mismo si el técnico es colombiano o extranjero”.



Para el también periodista César Augusto Londoño, de Caracol radio, “el nuevo seleccionador debe ser colombiano. Un extranjero cuesta mucho, no tendría tiempo de trabajo y solo contaría con tres días antes de cada juego. La selección necesita recuperar la confianza y lo que perdió con Queiroz”.



Óscar Rentería, periodista de Win Sports, afirma que si él fuera Jesurún, ya habría llamado a Pékerman. “Después de quemar esa posibilidad, llamaría a un técnico colombiano, no hay de otra, y mis candidatos son ‘Bolillo’ Gómez y Luis Fernando Suárez, o la pareja en sí, porque ambos conocen nuestro fútbol, viven acá y tienen experiencia mundialista”.



La incertidumbre vuelve a sentarse en el banco colombiano, como ocurrió tras la salida de Pékerman y la llegada de Queiroz, quien estuvo dos años con Colombia.



Los próximos partidos de la Selección —séptima en la tabla con 4 puntos en 4 juegos—, en su camino hacia Catar serán entre el 25 y 30 de marzo, en Barranquilla contra Brasil, líder absoluto, y el Asunción contra Paraguay, cuarto clasificado. Cada minuto que corra sin un nuevo seleccionador será terreno cedido para los rivales.