Sentencia contra Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el 'Fifagate', tiene nueva fecha

New batch of sentencing delays in the FIFA case in recent weeks. For those keeping track, here are the new dates:



-Aaron Davidson 🇺🇸 now Oct. 21

-Luis Bedoya 🇨🇴 Oct. 22

-Miguel Trujillo 🇨🇴 Nov. 1

-Roger Huguet 🇪🇸 Nov. 2

-Alejandro Burzaco 🇦🇷 Nov. 15

-Jeffrey Webb 🇰🇾 Dec. 7