Selección Colombia: ¿Por qué David Ospina no jugó ante Argentina?

Una de las novedades que tuvo la titular de la Selección Colombia para el juego ante su similar de Argentina fue la ausencia del arquero antioqueño David Ospina, a quien reemplazó Camilo Vargas.



Aunque el cuerpo médico de la Tricolor no reportó en los últimos días que el jugador del Nápoles sufriera alguna molestia física que le impidiera actuar este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina), el seleccionador Reinaldo Rueda había anticipado que Ospina presentaba una molestia tras el juego de Perú.



“David Ospina presentó una molestia estomacal, ya se hidrató y no va a tener ningún problema”, comentó el seleccionador el lunes en rueda de prensa.



Pese a que el entrenador aseguró en su declaración que el arquero estaría disponible para el juego ante la Albiceleste, todo apunta a que no se habría recuperado de su molestia, pues no aparece ni siquiera en el banco de suplentes.



Esta fue la segunda vez en la que Ospina no fue titular con Colombia en un juego por las Eliminatorias al Mundial de Catar. Su primera ausencia fue en la goleada 6-1 ante Ecuador, en condición de visitante. En aquella ocasión estuvo ausente por una aparente lesión.



Colombia jugó ante Argentina con Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja.