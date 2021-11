Selección Colombia: El posible once inicial que se perfila para jugarle a Brasil el jueves

Las ausencias de varios de los llamados titulares, el regreso de James Rodríguez y el buen nivel que presentan algunos de los convocados, obligan a cambios en los 11 titulares para el duelo del jueves ante Brasil, en Sao Paulo, por la eliminatoria suramericana.



A eso se le suma que se deberá esperar los resultados de exámenes a los que fue sometido Falcao García, lesionado el sábado ante el Real Madrid, para ver si le alcanza a estar en el onceno nacional.



Lo cierto es que tanto el técnico Reinaldo Rueda, como sus colaboradores y el grupo de jugadores, son conscientes de que el jueves habrá que sacar un resultado positivo ante el invicto Brasil, para mantenerse en zona de clasificación directa para el Mundial de Catar 2022.



Por esa razón, ese partido, en el que todo el favoritismo recae sobre el líder de la eliminatoria, es de vital importancia para la escuadra que dirige Reinaldo Rueda.



Colombia es cuarta con 16 puntos, en tanto que Brasil comanda cómodo el premundial con 31 unidades, seis más que su perseguidor que es Argentina.



El posible 11

En el arco no hay discusión que David Ospina atajará una vez más en duelo de la eliminatoria.



El portero antioqueño atraviesa un gran momento en el Nápoli de Italia y viene de ser figura en la triple jornada premundialista ante Uruguay, Brasil y Ecuador, sacando su valla invicta.



Como lateral derecho, ante la ausencia de Stefan Medina, es casi fijo que Daniel Muñoz sea el titular.



El jugador del Genk estaría por encima de Juan Guillermo Cuadrado, a quien varias veces han ubicado en esa posición, pero frente a Brasil seguramente lo posicionarán más cerca del área rival.



En la zona central de la defensa, al no estar los que venían jugando —Yerri Mina y Carlos Cuesta—, es normal que se le brinde nuevamente la confianza a Dávinson Sánchez.



A su lado es seguro que estará Óscar Murillo, quien también era titular, pero por una lesión se perdió los anteriores compromisos.



Como lateral izquierdo, Rueda deberá escoger entre Johan Mojica y Yairo Moreno. El primero cuajó buenos partidos en las jornadas anteriores, y el segundo es hombre de confianza del técnico.

En ese orden de ideas, es posible que Moreno aparezca por zona izquierda.



En la mitad del campo es fijo Wílmar Barrios. Pero al no estar Matheus Uribe, su socio estaría entre Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma o Víctor Cantillo.



El primero es agresivo y conoce el fútbol brasileño; el segundo —Lerma— es un hombre más de marca, y el tercero, Cantillo, viene de buenos partidos con Corinthians.



La balanza se podría inclinar por Cuéllar, a quien Rueda conoce bien.

Delante de ellos habría un tridente que no tiene discusión: Juan Guillermo Cuadrado por derecha, James Rodríguez por el centro, y Luis Díaz por izquierda.



Y como 9 están tres grandes opcionados: Falcao, Duván Zapata y Miguel Borja.



Por el presente, Falcao lleva la delantera, pero es posible que el técnico utilice de entrada a Zapata para que desgaste la defensa brasileña, con el fin de darle chance al 'Tigre' en el periodo complementario.