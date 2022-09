Selección Colombia de Fútbol 7 PC viaja a Italia para competir en el Campeonato Mundial

La Selección Colombia de Fútbol PC (parálisis cerebral) disputará, por primera vez en su historia, una Copa Mundial. El equipo nacional competirá en Olbia - Italia, junto con otras siete selecciones que también buscan levantar el trofeo.



Este torneo permite sumar puntos para ascender en el ranking mundial, escalafón que da cupos a los Juegos Parapanamericanos de Santiago en 2023.



En los convocados por Hans Durán, director técnico de la Selección Colombia, se destacan los futbolistas Ángelo Díaz, mediocampista, y Jesús Fernández, defensa central, quienes con 20 años están adquiriendo experiencia internacional para liderar la selección en los próximos Juegos Parapanamericanos Juveniles, justas que se disputarán del 2 al 12 de junio de 2023 en Bogotá.



Ángelo Díaz asegura que el equipo tiene muchas capacidades, talento y preparación para hacer una buena actuación: “Vamos a tratar de salir campeones. Vamos con muy buenas expectativas. La verdad, nos hemos preparado muy fuerte. Vamos a tratar de dejar lo mejor de nosotros para traer la medalla de oro a nuestro país”, afirma el joven deportista.



Los jugadores y cuerpo técnico de Colombia, dado que por programación logística, no viajan en el mismo vuelo, aterrizarán en Italia entre el 24 y el 25 de septiembre y el 26 empieza su fase de clasificación funcional (evaluación del impacto de la discapacidad en el rendimiento del Para Atleta para mayor equidad).



El 27 la selección disputará su primer encuentro contra Japón, el 28 enfrentará a Egipto y el 30 a Dinamarca. El 2 de octubre serán los partidos correspondientes a la semifinal y el 3 se definirá el campeón.



El departamento del Valle del Cauca aporta a varios de sus talentos para la Selección Colombia. Ellos son:

Daniel Alejandro Otero

James Lenis Rincón

Angelo Diaz Méndez

Yeiser González Brand

José Alejandro Chávez

Hans Durán López (Director técnico)



Colombia está ubicado en el grupo B junto con Egipto, Japón y Dinamarca. El Grupo A lo integran Italia, Chile, Corea y Escocia. Los enfrentamientos se llevarán a cabo en los campos de fútbol de Geovillage Resort, en Olbia.



El Director técnico de la Selección Colombia de Fútbol PC proyecta quedar entre los 4 mejores países de la Copa Mundo y así subir en el ranking, escalafón en el que actualmente el conjunto tricolor ocupa la décimo sexta posición.



“Estamos trabajando muy duro para cumplir nuestros objetivos. Sabemos que Dinamarca y Japón son los rivales más fuertes, pero nosotros hemos venido preparando estrategias para enfrentarlos”, declara Durán.



“Yo le digo a mis jugadores que la discapacidad no es un limitante. Yo exijo mucho en la parte técnica para que sea un equipo que le guste el buen trato a la pelota. Me encanta que mi jugador pueda realizar un buen pase, un control, un dribling. En la parte táctica hemos venido desarrollando algunas estrategias, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva”, añade el seleccionador nacional.