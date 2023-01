Selección Brasil comenzó goleando ante Perú su participación en el Suramericano Sub20

La favorita Brasil comenzó con pie derecho su participación en el Suramericano Sub20 de Fútbol al derrotar a Perú 3-0, con anotaciones de Vitor Roque (min 68 y 80) y Andrey Santos (min 77), en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



En la etapa inicial el compromiso estuvo parejo entre ambas selecciones. Los brasileños comenzaron dominando el juego, pero rápidamente el conjunto peruano le tomó la pelota y se acercó en varias ocasiones al arco rival.



Mucho trámite en la mitad de la cancha, con Perú teniendo la pelota, pero sin profundidad, se desarrollaron los primeros 45 minutos. Solo en los últimos instantes del primer juego Brasil logró acercarse al área, pero no contó con la fortuna para mandar el balón al fondo.



Ya en la etapa complementaria, los brasileños mejoraron en la intensidad y lograron quitarle la pelota al conjunto ‘inca’.



Perú, ya pensando en mantener el punto ante la favorita, reculó sus líneas y comenzó a defenderse muy cerca de su propia portería.



Sin embargo, sobre el minuto 68 llegó el primer gol para Brasil. Una pelota que apareció desde banda derecha y luego de un rebote el delantero Vitor Roque tomó el balón y remató frente al golero peruano, quien no pudo hacer mucho para evitar la caída de su arco.



Después fue un monólogo de los brasileños, que dominaron las acciones de juego y sometieron a los peruanos.



Producto de esa intensidad apareció el 2-0. Sobre los 76 minutos fue el mediocampista Andrey Santos quien envió una pelota al área rival, el guardameta peruano Amasifuen salió en falso y no logró desviar el balón que lentamente se metió en su arco por segunda vez.



El tercer y último gol llegó a través de un cobro desde el punto penal, que ejecutó de excelente manera el delantero Vitor Roque al minuto 80.



De esta manera terminó el juego en el estadio Pascual Guerrero. Victoria con goleada de la Selección Brasil, que comienza pisando fuerte en el grupo A del Suramericano Sub20, donde también se encuentra Colombia, Argentina y Paraguay.