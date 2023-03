Se viene el debut: Linda Caicedo podría estrenarse hoy con el Real Madrid Femenino

Si se cumplen los pronósticos, el debut de Linda Caicedo con el Real Madrid podría darse hoy en el duelo ante el Alhama FC, por la Liga Femenina española.



La delantera colombiana, que fue el flamante fichaje del equipo blanco para esta temporada, llegó hace una semana a la capital española, y desde el martes pasado inició sus entrenamientos para ponerse a punto con relación a sus demás compañeras.



Linda llegó con una Liga ya caminando —hoy se jugará la fecha 20— y aprovechó la semana para trabajar al lado de sus nuevas compañeras y para ir ganándole tiempo al proceso de adaptación.



Los resultados de esta primera semana han sido favorables, lo que da a entender que la delantera de la selección colombiana, exAmérica y exDeportivo Cali, podría tener minutos en el duelo de este sábado.

Un equipo consolidado



Al técnico Alberto Toril le corresponderá evaluar si es prudente darle cabida a Linda desde el primer minuto en un equipo que viene con continuidad, o si lo mejor es llevarla poco a poco y ofrecerle minutos en el periodo complementario.



Sea cual fuere la decisión del técnico blanco para el duelo del mediodía de Colombia, Linda está preparada para competir en cualquier momento, dada su prodigiosa condición física y futbolística.



En el último partido, jugado el 12 de febrero en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, compromiso que ganó 1-0, el técnico Toril utilizó un esquema de 4-3-3.



Las inicialistas fueron: la francesa Méline Gerard fue la portera; en defensa estuvieron Kenti Robles, la brasileña Kathellen Sousa, y las españolas Rocío Gálvez y Olga Carmona.



En el mediocampo actuaron Claudia Zornoza, Athenea del Castillo y la francesa Sandie Toletti, en tanto que el ataque estuvo reservado para Esther González, Naomie Feller (francesa) y la sueca Caroline Weir.



¿Cómo entraría Linda?

Toletti, Olga Carmona, Sousa, Rocío Gálvez, Feller y Lorena no viajaron a Murcia para el duelo de hoy, lo que le abre chances a la colombiana.

De acuerdo con la prensa española, la colombiana podría entrar con cualquier sistema.



“Linda puede entrar como segunda punta porque Nahikari García no está contando mucho y a Naomie Feller le cuesta un poco ver portería”, dijo Martha Griñán, periodista del diario AS de España.



Entre tanto, Sonia Lus, de la Cadena SER de España, señaló que “Linda encaja a la perfección. La parcela ofensiva del Real Madrid cuenta con futbolistas como Weir, Esther, Athenea, Feller o Nahikari, así que la llegada de Linda supone más competencia”.



A la caza del Barcelona

La tabla de posiciones en la Liga femenina española, jugadas 19 fechas, la lidera el Barcelona con 57 puntos, en tanto que el Real es segundo con 52 unidades.



En la tercera posición está Levante con 47 y el Atlético de Madrid de Leicy Santos es cuarto con 36.



El equipo azulgrana ha ganado sus 19 partidos, es decir, mantiene un largo invicto; es el más goleador con 84 anotaciones y solo ha recibido 4.

El Real, entre tanto, ha vencido en 17 ocasiones, tiene un empate y una derrota; ha convertido 58 goles y recibido 15.