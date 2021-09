¿Se van los colombianos de Boca Juniors?: "Si el escenario no cambia, será el fin de una era”

La historia de los colombianos en Boca Juniors siempre estuvo relacionado con triunfos, éxito y reconocimiento por parte de los fanáticos.



Sin embargo, Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Frank Fabra, los representantes 'cafeteros' que se encuentran en el 'xeneize', no pasan por un buen momento y en el diario 'Olé' le dedicaron una página para analizar la situación.



"La situación se da un año y medio después del mejor momento de todos ellos, cuando ganaron la Superliga 2019/20 con Miguel Angel Russo como entrenador y no se hablaba de otra cosa que de la forma en la que el DT los había recuperado, gracias a su conocimiento de ese país, en donde había estado al frente del club Millonarios", escribe el medio argentino.



Sobre el tema de los colombianos, 'Olé' afirma que: "Hoy Villa lleva casi dos meses sin jugar un partido en Boca en conflicto porque el club viene rechazando una oferta tras otra y realiza una mini pretemporada aparte; Fabra parece haber perdido el puesto y su representante habló de necesidad de cambio de aire; Cardona aparece apuntado por el Consejo, viene jugando poco y se termina su préstamo a fin de año, y Campuzano anda ahí, tratando meterse en el equipo luego de haber pedido en el último receso que lo dejen irse a jugar a su país".



"Luego del empate contra Argentinos que tuvo a Fabra y 'Campu 'en un bajo nivel y a Cardona expulsado, los hinchas hicieron tendencia el #BastaDeColombianos que retumbó fuerte en las redes sociales", destaca el portal a propósito del último juego de Boca Juniors.



"Y así como están las cosas, los próximos días pasan a ser determinantes para los cuatro colombianos de Boca. Si el escenario no cambia, será el fin definitivo de una era", resalta al final de la nota el diario 'Olé'.



Sin duda la situación de los colombianos en Boca Juniors no es la mejor y hasta los hinchas ya comenzaron a pedir la salida de ellos, pues los responsabilizan como parte del bajón futbolístico que vive el 'xeneize' en esta temporada.