Se perdería el Mundial: Pogba pasó por el quirófano a dos meses y medio de la cita en Catar

El centrocampista internacional francés Paul Pogba se operó de su rodilla derecha, a dos meses y medio del inicio del Mundial de Catar (del 20 de noviembre al 18 de diciembre), informó este lunes en un comunicado su club, la Juventus de Turín.



"Esta noche (del lunes), Paul Pogba fue intervenido en su rodilla", explicó el club en un comunicado.



"La cirugía, llevada a cabo por el doctor Roberto Rossi, ante la presencia del doctor de la Juventus, Luca Stefanini, fue un éxito", precisó la entidad bianconera, sin dar detalles del tiempo de recuperación del internacional francés.



Por la tarde, fue el entrenador Massimiliano Allegri quien anunció la intención de Pogba de operarse.



"Pogba salió esta mañana a entrenarse, pero ha tenido que parar y ha decidido operarse", declaró Allegri en la conferencia de prensa previa al debut de la Juventus en la Liga de Campeones, contra el París SG.



Lesionado en el "menisco lateral" de la rodilla derecha a finales de julio, Pogba decidió no operarse en un primer momento para no poner en peligro su participación mundialista y hacía apenas unos días se había incorporado a los entrenamientos.



El centrocampista de 29 años había optado por una "terapia conservadora" de "cinco semanas", con una primera parte de piscina y gimnasio y una segunda con trabajo atlético en el terreno de juego.



Pogba (91 partidos internacionales, 11 goles), es una de las estrellas de la selección francesa y pieza clave en el título mundial logrado en Rusia-2018, aunque no juega con los 'Bleus' desde la goleada a Sudáfrica (5-0) en partido amistoso disputado el pasado 29 de marzo.