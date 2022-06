¿Se mantienen los cinco cambios? Reglamento del fútbol tiene grandes novedades

El principio de que cada equipo disponga de la posibilidad de realizar cinco cambios durante un partido, en lugar de tres, fue "validado definitivamente" por la International Board (IFAB), el organismo garante de las reglas del fútbol, este lunes en Doha.



Los cinco cambios habían sido introducidos con motivo de la pandemia del covid-19, cuando los calendarios fueron rediseñados, ante el alto número de partidos por disputar tras los primeros confinamientos.



La evaluación de la detección semiautomática del fuera de juego, que la FIFA se plantea utilizar en el Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre) "continúa" y "hasta ahora es muy satisfactoria", precisó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al término de la 136ª asamblea general anual de la IFAB.



"Nuestros expertos van a analizar eso antes de decidir si lo utilizamos o no en el Mundial", añadió Infantino, mientras que Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, dijo tener "confianza" respecto a su uso en el torneo.



Ese sistema de seguimiento óptico en respaldo al videoarbitraje (VAR) se probó en la Copa Árabe a finales de 2021 y luego en el Mundial de Clubes, a principios de este 2022.



Debe permitir que se acelere la toma de decisión. Se apoya en cámaras que sirven para la retransmisión televisiva así como en cámaras específicas, que dan la posición exacta de los jugadores en el terreno de juego, lo que ofrece a los árbitros informaciones precisas y rápidas.



Una vez tomada la decisión, esta tecnología basada en la inteligencia artificial transforma las imágenes en una animación en 3D que puede ser mostrada en los videomarcadores de los estadios.



"Un deseo de los actores del juego"

En octubre de 2021, los responsables de las normas del fútbol habían dado la opción a cada competición para que aprobaran los cinco cambios por equipo o no.



La enmienda a la "ley 3" del fútbol, que prevía de ordinario un máximo de tres sustituciones por equipo y por partido, se había decidido por la IFAB en mayo de 2020 y debía durar hasta finales de 2021 para las competiciones de clubes y hasta el 31 de julio de 2022 para los partidos internacionales.



La medida había sido prolongada después hasta el 31 de diciembre de 2022 tras "un análisis global del impacto actual del covid-19 en el fútbol".



Todas las competiciones no habían optado por un aumento del número de sustituciones. La Premier League inglesa había regresado a los tres cambios, aunque había aprobado pasar a cinco para la próxima temporada.



El paso ahora de manera definitiva a la norma de cinco cambios responde "al deseo de los actores del juego", explicó Patrick Nelson, dirigente de la Federación Irlandesa de Fútbol (representada en el seno de la IFAB al igual que las federaciones inglesa, escocesa y galesa, además de la FIFA).



Además, los miembros de la IFAB "decidieron aumentar el número máximo de suplentes en la hoja de partido de 12 a 15, según el deseo de los organizadores de las competiciones", precisó en un comunicado.



Las pruebas sobre cambios definitivos en caso de conmociones cerebrales fueron prolongadas hasta agosto de 2023 "para reunir suficientes datos para tomar una decisión científica válida". El bajo número de incidentes al respecto no permite por ahora extraer conclusiones fiables.



Los responsables de las normas del fútbol abordaron también la cuestión del aumento de actos violentos contra los árbitros en el fútbol 'amateur', contemplando la posibilidad de que los colegiados lleven cámaras en los partidos entre adultos.



"La falta de respeto hacia los árbitros y su seguridad han sido señalados como problemas globales", indicó la IFAB en su comunicado.