¿Se inclinó por Messi? Revelan la votación de Cristiano Ronaldo para los Premios The Best

Para escoger al mejor jugador del mundo en la gala de los Premios The Best, es necesario el voto de los capitanes de las diferentes selecciones nacionales, así como los técnicos y algunos periodistas.



La expectativa entre los amantes del fútbol estaba en saber por quiénes votó Cristiano Ronaldo como finalistas para Mejor Jugador.



Dada su rivalidad con Messi por el trono de ser el futbolista más importante del mundo, la prensa investigó la votación del portugués, encontrándose con una sorpresa gigante: no votó por el 10 argentino.



Para Cristiano, los finalistas para el Premio de The Best debían ser Kylian Mbappé, Luka Modric y Karim Benzema, en ese orden.



Mbappé y Benzema fueron los finalistas junto a Messi, que terminó siendo el ungido como Mejor Jugador del Mundo en el 2022.