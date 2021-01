¡Se estrena Reinaldo! Rueda será presentado hoy como nuevo DT de la Selección Colombia

Juan Carlos Pamo

Reinaldo Rueda ofrecerá este lunes su primera conferencia ante los medios nacionales, casi una semana después de haber sido oficializado como nuevo técnico de la Selección Colombia.



El entrenador vallecaucano, que llega al combinado nacional con la misión de clasificarlo para el Mundial de Catar 2022, contará seguramente detalles de lo que fue la negociación con la Federación Colombiana de Fútbol para su fichaje, la rescisión del contrato que lo unía a Chile y la idea que espera implementar en la Selección para recuperar terreno en la eliminatoria suramericana.



Asimismo es casi seguro que Rueda anuncie su grupo de trabajo, al que se estaría vinculando el barranquillero Alexis Mendoza, después de haber tomado la decisión hace un par de años, de aceptar propuestas para asumir en clubes como técnico en propiedad.



Bernardo Redín como asistente, Carlos Eduardo Velasco como preparador físico, y Pablo Gilberto Román, analista de videos, serán los otros acompañantes del timonel en esta nueva etapa con Colombia.



La rueda de prensa será virtual y en la misma también es probable que se hable de los planes que tendría el vallecaucano para acercar jugadores que no fueron tenidos en cuenta en la era de Carlos Queiroz como Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Duván Vergara, entre otros.



Sin embargo, esto dependerá del presente de los jugadores en el momento de ser convocados para cualquier partido.



Rueda asume por tercera vez después de que en el 2002 dirigió a la Selección Colombia en algunos partidos amistosos, y que en el 2004 recibió la misión de orientar el equipo con destino al Mundial de Alemania 2006, objetivo que estuvo muy cerca de conseguir.



Colombia ocupa la séptima casilla en la eliminatoria suramericana con solo 4 puntos de 12 posibles.



Sus dos últimas salidas fueron derrotas dolorosas, 0-3 ante Uruguay y 6-1 a manos de Ecuador, lo que desencadenó la salida de Queiroz.

Concentrado en la de mayores

El trabajo de Rueda será de tiempo completo con el seleccionado de mayores debido a la urgencia de trabajar, jugar y comenzar la recuperación en la tabla de posiciones.



Así lo aseguró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien no descartó que cuando el tiempo se lo permita, Rueda podrá monitorear o aconsejar sobre el trabajo que se viene haciendo en las selecciones Sub 15, Su7 y Sub 20.



"La gran responsabilidad que tiene el profesor Reinaldo Rueda es nuestra Selección mayores. Veo muy poco tiempo, digamos tiempo libre, para que él pueda ejercer otras funciones distintas al muy agitado y nutrido calendario que tiene la Selección Colombia de mayores en el año 2021 y 2022”, precisó Jesurún en entrevista con el programa 'Primer Toque' de Win Sports.



Señaló el dirigente que “no podemos 'renunciar' al profesor Rueda y a toda su sapiencia y experiencia. Seguramente va a trabajar en forma mancomunada, en todos estos procesos que, desafortunadamente a nivel competitivo, se frustraron en 2020 y 2021. Porque la Fifa decidió no hacer Mundial Sub-20 y Sub-17 este año, sino que lo va a hacer en 2023”.



Datos

Las jornadas 5 y 6 de la eliminatoria serán en marzo. Colombia recibirá en Barranquilla a Brasil, y luego visitará a Paraguay.



En junio será contra Perú en Lima y frente a Argentina en el Metropolitano.



Los de septiembre tendrán a Colombia ante Bolivia en La Paz y contra Chile en casa.



En octubre visitará a Uruguay y recibirá a Ecuador, para cerrar en noviembre visitando a Brasil y siendo local ante Paraguay.

Apoyo de Bravo

Claudio Bravo, uno de los referentes de Chile, se refirió a la salida de Rueda del seleccionado austral, reconociendo que la crítica de su país fue injusta con el técnico colombiano.



"Es complejo, no es fácil dirigir una Selección. Atrás hay una presión muy grande, lo que también absorbe mucho. Cuando pasan este tipo de cosas, no se dan los resultados y hay especulaciones de si se va el técnico o se queda, hay que estar en la piel del entrenador. A veces solo nos quedamos en la piel del jugador y no estamos del otro lado, al igual que en la parte dirigencial. En Sudamérica hay una presión tremenda", expresó el arquero a TNT Sports Chile.



Dijo que Rueda es uno de los técnicos más capaces del fútbol.