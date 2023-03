Se define LaLiga: Real Madrid visita al Barcelona por el clásico del fútbol español

El Real Madrid visita hoy al Barcelona en un 'Clásico' de la 26ª fecha de la Liga que puede permitir al club azulgrana dar un golpe de autoridad en el campeonato español en caso de triunfo.



El Barça lidera la competición doméstica con nueve puntos de ventaja sobre los merengues, que de perder en el Camp Nou se quedarían a once unidades a falta de doce jornadas para el final.



Un hueco difícil de remontar frente a un Barcelona que afirma desde el principio de la temporada que su gran objetivo es ganar la Liga y que ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros del campeonato español.



El segundo 'Clásico' liguero, tras el que ganó el Real Madrid 3-1 en el Santiago Bernabéu, llega en medio del gran ruido mediático producido por el conocido como caso 'Negreira' por los supuestos pagos del Barça a un exresponsable arbitral.



Según la prensa española, la decisión del Real Madrid de personarse en la causa ha molestado a la directiva azulgrana, que estaría planteándose anular incluso la tradicional comida de dirigentes previa al encuentro.



Sobre el campo, el Real Madrid no puede permitirse un tropezón para no alejarse más de los barcelonistas, a los que volverán a enfrentarse el 5 de abril en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en las que el Barça lleva ventaja (1-0).



Por detrás de los dos está el Atlético de Madrid que recibe al Valencia en busqueda de tres puntos que le permitan afianzarse en el podio liguero y mantener su buena racha sumando un tercer triunfo consecutivo en el campeonato español.