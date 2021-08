¿Se cansó el 'Tino'? El especial consejo que le manda Faustino Asprilla a James Rodríguez

Faustino Asprilla no tiene problemas en decir lo que piensa y en mandarle un recadito o consejo al futbolista que sea.



En el programa de Espn, en el que el famoso exdelantero de la Selección Colombia es panelista, el 'Tino' fue directo con el volante del Everton.



“Tiene que entrenarse bien, no farandulear más. Debe hablar menos y jugar más, es lo único que debe hacer”, señaló Asprilla cuando estaban debatiendo sobre el futuro del futbolista cucuteño.



Y es que James ha sonado por todos lados, para salir del Everton y reforzar a varios equipos, pero ninguna negociación se ha dado. Además, el 10 de la Selección Colombia ha estado más activo en redes sociales que en las canchas últimamente, una situación que también le han criticado.



En cuanto al futuro de James, Asprilla también señaló que "tiene que ser un muchacho inteligente y entender que el Atlético de Madrid es la última chance para ir al Mundial. Esta es la última oportunidad que tiene para hacer las cosas bien”.



¿Aceptará el consejo James? Lo cierto es que la Premier League comenzó, así como otros torneos en Europa, y de James no se sabe nada en cuanto a qué equipo irá.