Se busca técnico: Hugo Ibarra fue destituido como entrenador de Boca Juniors de Argentina

El entrenador Hugo Ibarra dejó su cargo al frente del argentino Boca Juniors luego de ser cesado este martes en medio de una crisis de resultados y bajos rendimientos, a pocos días del debut de los auriazules en la Copa Libertadores 2023, el principal objetivo de la temporada.



El anuncio fue hecho en la noche por el colombiano Mauricio 'Chicho' Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que expresó que "todos en la comisión directiva hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más".



"No hay mucho más que decir. Estamos agradecidos a Ibarra, pero estamos para tomar decisiones. Ya en estos días habíamos tomado la decisión, pero lo mejor era esperar que llegara nuestro vicepresidente [Juan Román Riquelme] y así lo hicimos para hacer frente a esta situación", expresó Serna ante la prensa.



La situación de Ibarra había quedado en la cuerda floja después de una caída pronunciada en el rendimiento del equipo, que ahora transita la mitad de la tabla en la Liga Profesional, y en los últimos tres partidos sólo sumó un punto, con un empate y dos derrotas.



El último partido de Ibarra al frente de Boca fue el sábado pasado, en una ajustada victoria ante Olimpo de Bahía Blanca (tercera división), por la Copa Argentina, en otro cotejo en el que los xeneizes mostraron un juego desordenado, aunque suficiente para evitar lo que hubiera sido una derrota catastrófica.



En su ciclo de menos de nueve meses al frente de Boca, Ibarra dirigió 36 partidos, con 20 triunfos, 7 empates y 9 derrotas, y consiguió dos títulos, la Liga Profesional-2022 y la Supercopa Argentina, hace pocas semanas.



"Hacemos las cosas de manera normal. Entendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor. No le encontraron la vuelta, pero estamos agradecidos con ellos. Le hicieron frente a la responsabilidad, ganaron dos títulos, pero había que tomar decisiones", agregó Serna.



De manera interina, el cuerpo técnico de la división reserva que dirige Mariano Herrón quedará a cargo del plantel de primera, a la espera de la elección de un nuevo entrenador, que podría debutar el jueves 9 de abril, cuando Boca visite a Monagas, en Venezuela, por la primera fecha de la Copa Libertadores.



Está previsto que Boca será conducido por el DT interino en el cotejo del sábado próximo contra Barracas Central, por la novena fecha de la Liga.



"No es fácil conseguir un cuerpo técnico para un club tan grande como Boca. Necesitamos un cuerpo técnico que se acomode a la calidad de nuestros futbolistas, es algo que nos va a llevar varias horas o días", consideró Serna.



Gerardo Martino, quien dirigió al seleccionado de México en el Mundial de Catar-2022, asoma como el primer candidato para suceder a Ibarra al frente del equipo auriazul.