¡Se arma el Barsa! Los blaugranas ficharon ahora al defensor Eric García 

Daniel Molina Durango

El Barcelona anunció este martes el fichaje del joven defensa internacional Eric García procedente del Manchester City para las próximas cinco temporadas hasta junio de 2026.



"El jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2025/26 y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (489,5 millones de dólares)", informó el Barça en un comunicado.



El joven defensa, que ha sido convocado por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, para jugar la Eurocopa, llega libre al Barcelona, del que será jugador oficial a partir del 1 de julio, tras finalizar su contrato con el City.



Formado en la Masía, la famosa cantera del Barcelona, Eric García, de 20 años, se fue al Manchester City en 2017, donde pasó por sus equipos juveniles y acabó jugando también con el primer equipo.

Ahora regresa a su club de origen, en pleno proceso de reconversión y rejuvenecimiento, para reforzar la zaga del equipo azulgrana.



Eric García reforzará el eje de la defensa, donde la pasada temporada sufrió mucho con la lesiones de Gerard Piqué o Ronald Araujo, mientras que Samuel Umtiti apenas tuvo oportunidades con Ronald Koeman.



El Barça llevaba tiempo queriendo recuperar a García, pero el verano (boreal) pasado el equipo azulgrana, presionado por su delicada situación financiera, no afrontó la compra del jugador y en enero pasado, prefirió esperar a que finalizara su contrato.



"Es uno de mis jugadores favoritos", decía en abril pasado su ya extécnico del City, Pep Guardiola, adelantando ya entonces que "creo que va a fichar por el Barcelona".



"El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top", había añadido Guardiola, que no dudó en afirmar que consideraba a Eric García "como un hijo".

El joven central español vuelve al Barça tras ganar con el Manchester City tres Copas de la Liga, una Supercopa y el último campeonato inglés.



Eric García es el segundo fichaje del Barcelona, tras la presentación el lunes de delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero, que llegó también libre procedente del City.