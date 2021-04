¿Se acabó el amor? Hansi Flick anunció que quiere dejar de ser el DT del Bayern Múnich 

Daniel Molina Durango

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, anunció este sábado su intención de abandonar el club bávaro al término de la actual temporada, en declaraciones a la televisión Sky tras la victoria de su equipo por 3-2 en Wolfsburgo, en la 29ª jornada.



"He anunciado al equipo que querría poner fin a mi contrato al final de la temporada", afirmó el técnico, que está unido al Bayern hasta 2023.



"Esta es mi decisión, que he tomado tras una reflexión madura. Los motivos los he explicado de manera interna y esto permanecerá internamente", puntualizó Flick, cuyo conflicto con el director deportivo Hasan Salimahidzic desde hace semanas es conocido y ha sido muy comentado por la prensa.



Preguntado sobre su posible futuro como nuevo seleccionador de Alemania, ya que Joachim Löw abandonará el puesto después de la Eurocopa, aseguró que no hay nada decidido por ahora al respecto.

"Mi futuro no está todavía claro, no ha habido conversaciones con Oliver Bierhoff (director de la Federación Alemana de Fútbol)", señaló.



"El equipo nacional es una posibilidad que cualquier entrenador debería tener en consideración, pero primero debo digerir todo esto. Las últimas semanas no han sido fáciles", apuntó sobre la opción de ser el sustituto de Löw al frente de la 'Mannschaft', un rumor que suena con fuerza desde hace tiempo.



Desde febrero, Flick estaba bajo una fuerte presión mediática por su negativa obstinada hasta ahora a aclarar si deseaba seguir como entrenador del Bayern el próximo curso o no.