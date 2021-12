Santiago Moreno fue clave en el paso de Portland Timbers a la final de la MLS

Con goles del chileno Felipe Mora y el colombiano Santiago Moreno, el Portland Timbers derrotó este sábado 2-0 al Real Salt Lake y se convirtió en el primer finalista de la liga de fútbol norteamericana (MLS).



Mora, delantero de la selección chilena, abrió el marcador en el minuto 5 y Moreno sentenció en el 61 en el Providence Park de Portland (Oregón).



El equipo que dirige el venezolano Giovani Savarese se proclamó así campeón de la Conferencia Oeste y pugnará por su segundo título de la MLS en la final del 11 de diciembre ante New York City FC o Philadelphia Union.



"Es un día muy emocionante. Fue una gran actuación ante un gran equipo", declaró Savarese. "Los chicos estuvieron fantásticos pero tenemos que seguir trabajando porque vamos a pelear por el trofeo".



Timbers disputará la final en su cancha gracias a que tuvo una mejor clasificación en la fase regular que New York y Philadelphia, que se enfrentarán el domingo en la final de la Conferencia Este.



El Union afronta el choque con la posible baja de hasta 11 futbolistas ingresados en el protocolo de prevención del coronavirus.



En Portland, la pronta ventaja que tomó el Timbers permitió que Savarese reservara todo el partido a su figura, el punta argentino Sebastián Blanco, lesionado en el muslo izquierdo.



Real Salt Lake tuvo una decepcionante actuación después de ser una de las grandes revelaciones de la temporada bajo la dirección del argentino-estadounidense Pablo Mastroeni, quien tomó el equipo de forma interina en agosto.



Timbers no dio opción a la sorpresa al encarrilar pronto el triunfo con la diana de Mora, que remachó una confusa acción en el área de Salt Lake.



El ex punta de los mexicanos Pumas y Cruz Azul inició la jugada con un taconazo para la llegada de Yimmi Chará. Cuando el colombiano le intentó devolver la pelota, el zaguero Aaron Herrera hizo un débil despeje en dirección a Mora, que estuvo muy vivo para mandar la pelota a la red.



Salt Lake, verdugo en playoffs de los candidatos Seattle Sounders y Sporting Kansas City, adelantó líneas pero Timbers siguió creando más peligro al contraataque.



El arquero mexicano David Ochoa salvó a Salt Lake en el minuto 30 con una doble atajada a disparos de Moreno y el costarricense Marvín Loria.



En el 33, los visitantes tuvieron su única ocasión clara en todo el partido con un cabezazo a bocajarro del croata Damir Kreilach que alcanzó a despejar el portero Steve Clark.

- Tercera final de Portland -

Tras el descanso, Salt Lake tampoco pudo hacerse con la pelota ni generar oportunidades para forzar el tiempo extra.



Timbers selló la clasificación en una acción individual de Moreno, sustituto en el once inicial de su compatriota Dairon Asprilla, expulsado en el choque anterior.



El ex delantero del América de Cali avanzó desde cerca de la línea central y lanzó un trallazo desde fuera del área que, después de golpear en el poste, impactó en la espalda del arquero Ochoa y regresó a la portería.



El segundo gol fue un mazazo insalvable para Salt Lake, que se quedó con un jugador menos en el minuto 79 al ver Herrera su segunda tarjeta amarilla.



Los últimos minutos sirvieron para que la afición de Timbers comenzara a celebrar el pase a su tercera final , después del triunfo de 2015 y la derrota en 2018 ante el Atlanta United que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino.