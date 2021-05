“Salir campeón de la Copa de la Liga Argentina con Colón sería una locura”: Wilson Morelo

Francisco Henao

El fútbol argentino tendrá este lunes la disputa de las semifinales de la Copa de la Liga, donde saldrán los dos finalistas que van por el título del primer semestre.



Boca Juniors, Racing, Independiente y el sorprendente Colón son las cuatro escuadras que buscan llegar a la definición del campeonato.



Uno de los invitados a la fiesta es la escuadra de la ciudad de Santa Fe, que sueña con alcanzar la primera estrella en sus 116 años de historia.



Y uno de sus jugadores referentes es el delantero colombiano Wilson David Morelo, quien acaba de recuperarse de una larga lesión y retorna justo en la recta final del torneo para aportar su experiencia y goles al conjunto orientado por Eduardo Domínguez.



Wilson arribó a las toldas de Colón a comienzos de la temporada 2019 y con el paso del tiempo se ha convertido en una de los mejores extranjeros que ha vestido la casaca rojinegra.



Con el equipo santafecino suma 46 partidos oficiales y ha festejado en 15 ocasiones. Vive su tercera experiencia en el fútbol internacional: estuvo antes en México y Chile.



En Colombia ha tenido una dilatada carrera en varios equipos destacando su paso por América, donde fue campeón en 2008 y luego en Santa Fe donde conquistó una estrella en la Liga (2014) y la Copa Suramericana (2015).



Tras una para de varios días por restricciones a los altos contagios del Covid-19, la Liga en Argentina se reanuda este lunes con las semifinales.



A la 1:00 p.m., horario colombiano, jugarán Racing y Boca, mientras que a las 5:00 p.m. chocarán Independiente y Colón, ambos juegos se realizarán en el Estadio Bicentenario de San Juan. Transmite el canal deportivo Espn.



Morelo se alista para enfrentar este lunes a Independiente y en la previa habló con El País de su expectativa con el ‘Sabalero’, como es conocido su equipo en el sur del continente.



¿Cómo califica la campaña de Colón?

Estamos muy contentos por lo que se ha conseguido. Desde que llegué acá siempre he soñado con salir campeón con el club, hace un par de años estuvimos a un paso de ganar la Suramericana, y ahora estamos a dos partidos de poder conseguir un título que sería muy especia para la gente de Colón.



¿El formato del torneo argentino ha beneficiado a Colón?

El formato del torneo es similar al que se está jugando en Colombia. Lo único que cambia es que el ‘mata-mata’ no es a ida y vuelta, sino que se juega en un solo partido. El campeonato lo jugaron 26 equipos, clasificaron 8. Nosotros realizamos las cosas bien, terminamos de primeros en el grupo y ahora estos partidos son complicados y el beneficio se ve reflejado en el trabajo.



¿Cómo analiza a Independiente?

Es el favorito de la llave por lo que representa Independiente. Un club considerado grande de Argentina, pero van a tener al frente un equipo unido como es el nuestro. Ellos deben ser conscientes que no será un partido fácil.



A la distancia puede ser sorpresa lo que ha hecho Colón, pero es un proceso que viene de unos años atrás....

Cuando llegué acá, hace dos años, se conformó un equipo nuevo y desde esa época han salido muy pocos jugadores y se ha conservado la base del plantel. Es fundamental tener unión en el grupo y no que cada torneo salgan y lleguen 15 compañeros. Los directivos han podido conservar un buen grupo y el proceso va por buen camino. No es fácil que un equipo pequeño como Colón se pueda meter en finales contra rivales de mejor inversión, eso solo lo logra un buen proyecto.



La plantilla de Colón no tiene grandes figuras, pero posee jugadores de experiencia...

La verdad es que no tenemos un equipo muy joven, es una escuadra madura con jugadores que han tenido recorrido amplio por el fútbol argentino. Hay conmigo futbolistas como el arquero Leonardo Burián (38 años), Paolo Goltz (36 años), la ‘Pulga’ Rodríguez (36 años) y yo, quienes somos los más grandes del plantel y de nuestra mano llevamos a los más jóvenes del plantel.



¿Salir campeón con Colón sería más que un sueño cumplido?

Soy un bendecido por poder haber venido a esta institución. La gente acá me ha tratado muy bien. Este es un club que tiene un poco más de cien años de historia, con una hinchada increíble. Santa Fe es una ciudad de unos 450 mil habitantes y en la final de esa Copa Suramericana metieron 40 mil personas en un estadio en otro país (Paraguay), eso es para que se hagan una idea de lo apasionado que son acá con el equipo. Nunca han celebrado un título y sería una locura para esta linda afición.



¿Cómo es trabajar con el técnico Eduardo Domínguez?

Es un entrenador joven, pero que le ha dado su estilo a este equipo. No me cabe duda de que en el futuro va a dirigir equipos más grandes. Desde lo táctico es muy versátil, sabe a lo que juega. Eduardo se adapta a los jugadores que tiene y los potencia. Hace poco fue elegido como el mejor técnico del fútbol argentino.

Usted tuvo una larga para por culpa de las lesiones y regresó hace poco, ¿cómo se siente físicamente?

Este semestre para mí ha sido muy difícil porque faltando tres fechas para el fin del semestre pasado sufrí una fractura de clavícula y me duró tres meses. Cuando volví a arrancar me comenzó un dolor en la pubis que generó una pubalgia y luego de tres meses pude retornar a las canchas, pero con la mala fortuna de padecer una lesión de rodilla que me sacó nuevamente durante un mes de competencia. Ya son dos partidos en los que he tenido la posibilidad de sumar minutos. Contento porque puedo estar con el equipo en esta recta final y tengo confianza que pueda aportarle goles.



Usted ha jugado en varias ligas del continente, ¿en Argentina es dónde mejor le ha ido?

Sí y precisamente acá en Argentina donde el fútbol es más competitivo y aquí ha positivo porque han apostado a un proceso. En México se vive diferente porque si no te adaptas rápido a un club te mueven de un equipo para otro porque económicamente lo pueden hacer. Por fortuna le agarramos la mano a lo que es competir acá.



¿Cómo le vienen utilizando en el campo?

El ‘profe’ normalmente juega un 5-3-2. Por lo general siempre voy de punta y el ‘Pulga’ como el hombre de enganche.



¿Tiene algún favorito en la otra llave donde se miden Boca y Racing?

El favorito claro es Boca Juniors por todo lo que representa ese equipo para el fútbol de ese país y del continente.



¿La idea de regresar a Colombia es una posibilidad?

A mí me han llamado clubes de Colombia y de Brasil. Valoro que acá me quieren, no puedo decir que a final de torneo me vaya a ir, por ahora tengo un contrato vigente hasta final de 2022 y depende de muchos factores para ver si se da una salida.



¿Su mejor momento en el fútbol colombiano fue con Santa Fe?

Sí, sin duda. Un equipo donde gané títulos, fui goleador y me gané el cariño de la hinchada. Pude ser campeón de una Suramericana, ser goleador de una Libertadores con esa escuadra, fue una experiencia muy bonita.



¿Por qué no pudo explotar del todo cuando jugó en América?

Yo salí campeón en 2008 con América siendo muy joven. Luego el equipo lo desintegraron, no nos pagaban, yo duré casi ocho meses sin cobrar el salario, no había patrocinio, terminamos luchando por no descender. A pesar de todas esas cosas vivo agradecido por lo positivo y eso también te ayuda a crecer y a madurar en muchos aspectos.