¡Sacaron la chequera! Fichajes en Europa agitan el mercado de verano 

A la hora de conformar nóminas competitivas para pelear todo, especialmente Ligas y Champions, los clubes europeos no ahorran ni un solo euro en ese propósito.



No importa que se venga de una dura pandemia que dejó millonarias pérdidas; tampoco es un obstáculo que muchos clubes se acerquen a números rojos en cuanto a sus finanzas se trata, y mucho menos es impedimento para gastar aún con el mundo atravesando una profunda crisis en todos los niveles.



Equipos como Barcelona, Manchester City, Manchester United, Bayern Múnich, París Saint Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus, Arsenal y Tottenham, para citar unos cuantos, sacaron sus poderosas chequeras para contratar jugadores de primer nivel.



Curiosamente, uno de los más ganadores, Real Madrid, no hizo esta vez una alta erogación en fichajes, confiando en que la nómina que tiene es suficiente para dar de nuevo la pelea en todos los frentes.



“Nos quedamos así, no vendrá ningún otro jugador al Madrid”, dijo el técnico Carlo Ancelotti, quien avaló los fichajes del defensa alemán Antonio Rudiger, procedente del Chelsea y quien llegó libre, y del volante francés Aurélien Tchouaméni, por quien el Real pagó 80 millones de euros al Mónaco.



El equipo que más ha gastado es el Manchester City, con 108 millones de euros. Contrató al noruego Erling Haaland, al argentino Julián Álvarez y al inglés Kalvin Phillips, entre otros.



“El City es un equipo con muchos jugadores del más alto nivel y Pep (Guardiola) es uno de los mejores entrenadores de la historia; así que creo que estoy en el sitio adecuado para cumplir mis sueños. Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como jugador. Tengo mucha confianza en que puedo conseguirlo aquí. Es un gran cambio para mí”, dijo Haaland, la esperanza de gol para el equipo ciudadano.



Uno de los que ha movido el mercado ha sido el Barcelona, que busca la revancha después de una temporada pasada nefasta en la que se fue en blanco en materia de títulos.



El defensa Andreas Christensen, el africano Franck Kessié, el brasileño Raphinha y el polaco Robert Lewandowski se convierten en las principales caras del cuadro catalán.



“El Barça tuvo problemas la pasada temporada, pero ahora el club tiene un potencial increíble. Han hecho grandes fichajes y está en el camino correcto para volver a la cima. Mi objetivo es ayudar a recuperar al equipo y ganar títulos”, declaró Lewandowski, cuyo traspaso se dio por una cifra cercana a los 60 millones de euros.



La nómina que se ha conformado es tan competitiva, que el exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov se atrevió a decir que el Barcelona será campeón de la Liga española.



“El Barcelona ha fichado jugadores muy válidos hasta el momento y que van a marcar la diferencia. Parten todos desde cero y hay que olvidar el pasado. El Barcelona este año va a ganar la Liga y lo digo ahora”, dijo el búlgaro.



Los equipos ingleses no se quedaron atrás en esta feria. Arsenal gastó más de 100 millones, entre ellos por dos jugadores del City: el ucraniano Zinchenko y el brasileño Gabriel Jesús, en tanto que la cuenta de gastos del Chelsea va en 94 millones con Raheem Sterling y Kalidou Koulibaly, entre otros.



Tottenham también desembolsó una buena cantidad de euros para fichar a Clément Lenglet, Richarlison, Yves Bissouma, Fraser Forster e Iván Perišic, mientras que Liverpool llevó a a Fábio Carvalho, Calvin William Ramsay y Darwin Núñez.



La Roma aseguró a Paulo Dybala, el PSG se hizo Hugo Ekitike, Lucas Lavalleé y de Vitinha. El poderoso Bayern Múnich fue otro que apostó por buenos fichajes, destacándose los de Matthijs de Ligt y Sadio Mané.



El mercado en las principales ligas europeas se puede mover más porque faltan muchos días para el cierre del mismo.



Por lo tanto, la danza de euros seguirá y todo por buscar los títulos de Ligas locales y de la Champions.

Otros equipos que han contratado

El Manchester United quiere volver por los buenos tiempos y para ello también ha logrado la contratación de varios jugadores.



Lisandro Martínez, Christian Eriksen y Tyrell Malacia son hasta ahora los refuerzos del equipo inglés.



De la misma Premier es el Leeds, onceno que se hizo a los servicios del colombiano Luis Sinisterra, quien cumplió grandes campañas en el Feyenoord holandés.



Otros jugadores que llegaron al Leeds son Brenden Aaronson, Tyler Admas, Rasmus Kristensen, Marc Roca y Darko Gyabi.



La Juventus, que también tuvo una pasada temporada muy mala, se hizo a los servicios de Paul Pogba, quien regresa al equipo de Turín, y contrató al delantero argentino Ángel di María.



Atlético de Madrid también se ha movido en este mercado de fichajes, incorporando al extremo brasileño Samuel Lino, quien llega del Gil Vicente de Portugal, y al volante belga Axel Witsel, quien estaba en el Borussia Dortmund.



El caso curioso en este etapa de contrataciones se vivió con el delantero costamarfileño Sébastien Haller, quien pasa del Ajax al Borussia Dortmund, pero en las pruebas médicas le fue diagnosticado un tumor en los testículos.



El jugador ha sido sometido a varios exámenes para determinar los pasos a seguir.