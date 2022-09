¡Rumbo al título!: Croacia y Países Bajos jugarán por ganar la Liga de Naciones

Croacia, que ganó 3-1 a Austria, y Países Bajos, que se impuso 1-0 a Bélgica, se clasificaron este domingo para la 'Final 4' de la Liga de Naciones, cuyo vigente campeón, Francia, fue derrotada 2-0 por Dinamarca.



En la llave A1 el equipo croata finaliza con 13 puntos, uno más que Dinamarca. Francia sumó cinco mientras que Austria se quedó con cuatro, un último puesto que significa perder la categoría y jugar en la Liga B en la próxima edición.



En Copenhague la campeona mundial Francia evidenció que no vive sus mejores días, lastrada por las lesiones de muchos de sus mejores elementos.



Enfermería llena

"No creo que sea un naufragio. Tuvimos muchas ocasiones, pero fallamos en los duelos y cometimos errores técnicos sobre todo en la salida del balón", relativizó el seleccionador Didier Deschamps ante las cámaras de TF1.



El técnico recordó que "este equipo es muy joven y la mayoría de jugadores carecen aún de experiencia de alto nivel" y deseó "recuperar a todos los jugadores o al menos una mayoría" de cara a la cita mundialista.



El encuentro se decidió en el tramo final de la primera parte, cuando los daneses desarbolaron a los 'Bleus' y anotaron los dos goles del triunfo por medio de Kasper Dolberg (34) y Andreas Skov Olsen (39).



Los 'Bleus' acabaron pagando la falta de pegada y, lo que es peor, llegan con muchas dudas al Mundial de Catar, donde aspiran a revalidar el título logrado en Rusia, aunque es cierto que las bajas se han cebado con el equipo de Deschamps, que este domingo solo pudo contar con Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Benjamin Pavard entre sus habituales titulares.



En Viena, Croacia, finalista del último Mundial ante Francia, sigue mostrándose como una potencia, liderada por el interminable Luka Modric, que abrió el marcador en el minuto 6.



El jugador del Real Madrid recibió una pelota en la frontal del área y tras darse la media vuelta conectó un derechazo que se coló junto al palo izquierdo del arco local (6).



Christoph Baumgartner (9) empató para los centroeuropeos, pero los croatas sentenciaron en el segundo periodo con los tantos de Marko Livaja (69) y Dejan Lovren (72).



Gales desciende

En la llave A4 los Países Bajos certificaron el pase para la 'Final 4' al imponerse a su vecina Bélgica, que necesitaba ganar por al menos cuatro goles para avanzar y poder jugar por el título.



En el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, el tanto de la 'Oranje' llevó la firma de su capitán Virgil van Dijk (73), con un cabezazo picado a la salida de un córner.



Dirigidos por Thierry Henry, debido a que el seleccionador Roberto Martínez estaba suspendido, Bélgica tuvo ocasiones, sobre todo en la primera parte, por medio de Eden Hazard (4), Michy Batshuayi (14) y Timothy Castagne (33), aunque sin hacer sufrir al veterano arquero Remko Pasveer, de 38 años y que jugó solo su segundo partido, antes de acudir al Mundial como titular del seleccionador Louis Van Gaal.



"Esta victoria es importante porque nos permite viajar con confianza al Mundial de Catar, donde esperamos realmente hacer algo muy especial", declaró Van Dijk.



Con este triunfo Países Bajos finaliza con 16 puntos, mientras que Bélgica, semifinalista del último Mundial y que jugó la 'Final 4' de la anterior Liga de Naciones, se queda con 10.



"No estoy preocupado. Hemos creado más ocasiones que nuestros rivales y hemos controlado el partido", declaró el seleccionador belga Roberto Martínez, mientras que su homólogo holandés Louis van Gaal admitió que "Bélgica fue mejor, pero pese a la presión que han metido, hemos ganado".



La 'Oranje' jugará por el título entre el 14 y el 18 de junio de 2023 en un país por determinar.



En el otro partido de la llave A4 Polonia ganó 1-0 en Gales, que finaliza colista y pierde la categoría.