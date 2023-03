¿Rumbo a una Liga desconocida? Falcao tendría diálogos para jugar en inesperado equipo asiático

De Falcao se ha dicho que en el próximo mercado de verano podría ir a otro equipo, bien sea de España, Italia, Francia e incluso México.



¿Pero jugar en Malasia? Esa opción no se tenía en el presupuesto de nadie y podría darse de acuerdo con las versiones que llegan de ese país asiático.



El diario The Sun de Malasia asegura que ya ha habido contactos entre un equipo y el 'Tigre', para que el jugador vaya a esa desconocida liga.



"Los gigantes de la Superliga de Malasia, Johor Darul Ta'zim (JDT) podrían fortalecer su potencia de fuego al fichar al delantero colombiano Radamel Falcao, dijo el entrenador en jefe del equipo JDT, Esteban Solari", publicó este jueves The Sun.



Agregó el diario que "Después de que los rumores vincularan al jugador de la Copa del Mundo de 2018 con los Tigres del Sur, Solari confirmó que el propietario del club, Tunku Makhota, está trabajando en ello".



Esteban Solari, hermano del exjugador del Real Madrid, Santiago Solario, fue más allá y dijo que “Sabemos que existe una posibilidad, es algo en lo que nuestro jefe está trabajando. Todavía estamos esperando, no puedo decir más, nuestro jefe decidirá esto”.



El delantero colombiano de 37 años finalizará contrato con el Rayo, y lo más seguro es que no renueve por las pocas oportunidades de jugar que ha tenido esta temporada.