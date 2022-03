Ronaldinho, Roberto Carlos, Raúl y Cannavaro ingresan al Salón de la Fama de la FIFA

Los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Roberto Carlos, el español Raúl González y el italiano Fabio Cannavaro ingresaron el martes al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, avalado por la FIFA y ubicado en la ciudad de Pachuca (centro de México).



"No soy mucho de palabras, a mí sólo me tocaba jugar a la pelota", dijo Ronaldinho en la décima ceremonia de investiduras realizada en la historia del recinto.



"Estoy contentísimo, ni en mi mejor sueño imaginaba un día pasar por esto, estar al lado de tantas leyendas. Gracias a todos", remató el astro brasileño campeón del mundo en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, cuando jugaba con el FC Barcelona.



Roberto Carlos, también campeón del mundo en 2002, Cannavaro, monarca mundial en 2006, y Raúl, los tres exjugadores del Real Madrid entre otros equipos, no asistieron a la ceremonia, pero mandaron un mensaje de agradecimiento en video.



Del ámbito nacional (fútbol mexicano) fueron elegidos tres exfutbolistas: Pablo Larios, portero de la selección mexicana en la Copa del Mundo de 1986 (fallecido en 2019), el brasileño Antonio Carlos Santos, virtuoso mediocampista del América, y Oswaldo Sánchez, guardameta de México en los Mundiales 1998, 2002 y 2006.



Del fútbol femenino fueron elegidas la directora técnica sueca Pia Sundhage, que llevó a la selección de Estados Unidos a ganar las medallas de oro en los Juegos Olímpicos Pekín-2008 y Londres-2012, y la exdelantera mexicana Maribel Domínguez.



En la categoría de decanos fueron seleccionados el brasileño Waldir Pereira 'Didí', campeón del mundo en 1958 y 1962, y los mexicanos Jesús del Muro, defensa mundialista en 1958, 1962 y 1966, y Vicente Pereda, histórico goleador del Toluca.



Por la pandemia, la votación de esta décima investidura se celebró en noviembre de 2020, siete meses después de su fecha original, con participación virtual de 105 periodistas de 35 países.



La ceremonia de investidura debió realizarse originalmente en ese mismo noviembre de 2020, pero se aplazó en varias ocasiones hasta este 15 de marzo de 2022.



Desde su establecimiento en 2011, al Salón de la Fama del Fútbol Internacional han sido ingresado 144 personalidades del balompié, incluidas ya las 12 integrantes de esta décima ceremonia.