El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró este miércoles "positivo" que el capitán azulgrana Leo Messi pidiera en una entrevista dejar atrás las últimas desavenencias en el seno del club y unirse para llevar adelante la temporada.



"Es muy positivo que el capitán se muestre en ese sentido de pedir que estemos unidos, esto siempre ha sido muy positivo y ojalá que estemos un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente", dijo Koeman.

El técnico holandés no cree, no obstante, que vaya a tener "una vida más tranquila como entrenador del Barcelona" por eso, ya que "siempre hay algo".



Koeman afirmó no saber si tiene todo en sus manos todos los elementos para poder hacer feliz a Messi en el Barça, pero "como entrenador hay que buscar el mejor equipo para él, donde pueda brillar, buscar una posición en el equipo donde pueda sacar el máximo rendimiento que siempre ha dado a esta club".



"He visto en estas cuatro semanas que vive por el fútbol, hasta en partidos de entrenamientos hace todo para ganar y yo creo que ganar partidos es el remedio para que Leo sea feliz en este equipo", añadió Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el celta del jueves.



El técnico holandés se expresó de esta forma después de que Messi afirmara en una entrevista, tras su amago de salida del club, que "luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir".



En esta dinámica de intentar hacer más fuerte al Barcelona, el equipo azulgrana podría anunciar este miércoles la llegada del lateral Sergiño Dest.

'Jugador útil para el Barsa'

"Vamos a contar con un lateral joven, también es tema de cambiar cosas, de tener gente joven para el futuro de este Barsa", dijo Koeman sobre el joven jugador con doble nacionalidad holandesa y estadounidense.



"Es un jugador muy útil para el Barça", dijo Koeman de Dest, que, pendiente del reconocimiento médico y firmar el contrato, llega para suplir la marcha Nelson Semedo en el lateral derecho.



Koeman, en cambio, evitó hablar sobre Ousmane Dembélé cuando el nombre del francés empieza a sonar como una posible salida.



"Es decisión del club y del jugador, hasta que el jugador esté con nosotros, yo voy a contar con él", dijo Koeman.



"No ha jugado de principio el último partido porque hay otro jugadores y Ansu (Fati) ha demostrado ser un jugador muy bueno para este equipo, y tiene que esperar su oportunidad de poder jugar", explicó el técnico azulgrana.



Dembélé "estuvo mejor físicamente las primeras semanas, tuvo un pequeño bajón en la última semana, pero hoy ha entrenado bien, entonces quiere decir que voy a contar con él", dijo Koeman, que también mostró su satisfacción con Antoine Griezmann.



"Antoine está haciendo muy bien las cosas, está jugando desde la derecha, tiene mucha más libertad de entrar y buscar el medio, en ese sentido esta haciendo las cosas bien", dijo.



"No podemos estar pendientes de que solo puede jugar por el medio, tiene diferentes cualidades y sé que desde fuera hacia dentro es un peligro. Como entrenador estoy muy contento con su trabajo", concluyó Koeman.