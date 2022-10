Rodrygo y Vinicius acercan al Real Madrid a octavos de Champions League

El Real Madrid se impuso 2-1 al Shakhtar Donetsk este miércoles, dando un gran paso hacia los octavos del final de la Champions al afirmarse como líder destacado del grupo F.



El equipo blanco se adelantó con los goles de Rodrygo (13) y Vinicius (28), pero Oleksandr Zubkov recortó distancias (39) sin poder impedir la victoria merengue.



El Real Madrid encabeza el grupo F con nueve puntos, cinco más que su rival de este miércoles, mientras por detrás se sitúa el RB Leipzig (3º, 3 puntos), que este miércoles ganó 3-1 al Celtic de Glasgow (4º, 1 punto).



Tras su victoria en el Santiago Bernabéu, los merengues podrían certificar su pase a los octavos de final si la próxima semana vuelven a imponerse al club ucraniano.



El equipo merengue fue el dominador del encuentro ante un Shakhtar, que sólo asustó en los últimos minutos del primer tiempo cuando los locales parecieron relajarse.



El Real Madrid avisó pronto con un disparo con el exterior de Fede Valverde que atajó el meta Anatoliy Trubin (10).



El centrocampista uruguayo se asoció este miércoles con Rodrygo, Vinicius y Karim Benzema para poner asedio a la portería ucraniana.



Las triangulaciones entre los cuatro fueron un auténtico dolor de cabeza para la defensa visitante.



Rodrygo abrió el marcador al aprovechar un balón rebotado en el área para disparar ajustado al palo (13).



Benzema pudo poner el segundo en un disparo a la media vuelta que despejó Trubin (25), pero el tanto llegó en una nueva jugada de combinación entre Rodrygo, Benzema y Valverde, que culminó Vinicius con un disparo mano a mano con Trubin (28).



El Shakhtar, encerrado en su campo, penaba para salir al contraataque ante la presión blanca para recuperar pronto la pelota.



Benzema tuvo otra gran ocasión con un remate prácticamente sobre la línea de gol, pero se encontró con Trubin (35), que sostuvo a su equipo y evitó una mayor goleada.



- El Shakhtar recorta -

Apoyado en el marcador, el Real Madrid empezó a relajarse, permitiendo al Shakhtar llegar más y en la primera ocasión con peligro de los ucranianos llegó su gol.



Zubkov recibió un balón en el punto de penal para rematar a la media vuelta y poner el balón ajustado al palo de Andriy Lunin, sustituto del lesionado Thibaut Courtois (39).



El tanto volvió a meter al Shakhtar en el encuentro y sirvió de aviso a los locales para no bajar la intensidad de su juego.



Una intensidad que recuperaron tras la pausa, volviendo al dibujo inicial con un Real Madrid apretando en el área contraria y dejando sólo las salidas al contraataque al Shakhtar.



En una de estas de estas salidas Mykhailo Mudryk corrió hasta plantarse ante Lunin, pero obstaculizado por Mendy no pudo culminar la mejor jugada de los ucranianos en el segundo tiempo (52).



Con el control del balón, el Real Madrid volvió a acosar la portería rival, pero se encontró con la buena actuación de Trubin.



El portero ucraniano sacó una mano salvadora para despejar un buen tiro de Rodrygo (64), antes de detener un disparo ajustado de Vinicius (83).



Pese a tener el control del encuentro, el Real Madrid no encontró el camino del tercer gol y cerró el encuentro con un disparo al palo de Marco Asensio (90+1).