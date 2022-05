Robert Lewandowski se acerca al Barcelona: "Mi etapa en el Bayern ha terminado"

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski, doble mejor jugador FIFA de 2020 y de 2021, declaró este lunes que su "etapa" con el club alemán "ha terminado".



"Una cosa es cierta hoy: mi etapa con el Bayern ha terminado", anunció el delantero internacional en una rueda de prensa con la selección polaca, sin dar ninguna indicación sobre su futuro.



En ocho temporadas en el club alemán, el jugador polaco marcó 344 goles.



"Después de todo lo que pasó en los últimos meses, no puedo imaginar mantener una buena cooperación. Me doy cuenta de que un traspaso será la mejor solución para cada una de las dos partes", añadió el jugador, sin ofrecer más detalles.



"Pienso que el Bayern Múnich no me retendrá solo porque tiene derecho a hacerlo", señaló Robert Lewandowski, cuando le resta todavía un año de contrato con el club alemán.



En el Bayern desde 2014, Lewandowski ganó en particular la Liga de Campeones de 2020 y ocho títulos de la Bundesliga con el club de Múnich, además de otros dos campeonatos de Alemania con el Borussia Dortmund, su anterior club.



Según algunos medios de comunicación, el FC Barcelona habría hecho una oferta de 32 millones de euros (34,3 millones de dólares) para ficharlo.