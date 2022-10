River y Boca perdieron en la jornada del fútbol argentino con protagonismo colombiano

Boca Juniors cayó 2-0 de visita ante Newell’s Old Boys y, aunque sigue como líder, quedó expuesto a ser superado por su escolta, Racing, este domingo en el comienzo de la vigésimo sexta y penúltima fecha de la liga argentina de 2022.



Juan Manuel García (46) abrió la cuenta para Newell's en Rosario, tras un grosero error del peruano Luis Advíncula, que falló un pase que interceptó García, y después no consiguió despejar ante el potente avance del delantero rojinegro.



El colombiano Willer Ditta (80) aumentó para el local con un cabezazo y desnudó las limitaciones de Boca, que trastabilla en un momento clave del torneo.



Incluso, Newell's se sobrepuso al hecho de jugar casi una hora con 10 por la expulsión de Juan Sforza (33) por doble amonestación, pero Boca no consiguió hacer valer esa diferencia numérica en el terreno.



De este modo, Boca dejó atrás un invicto de 13 partidos, en el que había ganado 10 de ellos que lo habían llevado a lo más alto del torneo, y aunque sigue líder con 48 puntos, será superado por Racing (47) si el martes derrota de visita a Lanús.



"Nos equivocamos y lo pagamos. Nos faltó meterla. Tuvimos llegadas y no pudimos convertir. Todavía dependemos de nosotros, de lo que hagamos en los próximos partidos. Es el único mensaje. Un tropezón lo tiene cualquiera. Hay que dar vuelta la página y pensar en el próximo partido", consideró el DT de xeneize, Hugo Ibarra.



No obstante, a Boca le queda también pendiente el partido suspendido ante Gimnasia y Esgrima, cuyos 81 minutos restantes se disputarán el miércoles próximo y, de no mediar circunstancias excepcionales, todo se resolverá en la última fecha, que se jugará el próximo fin de semana.



Por la noche, River, en la despedida ante su gente de Marcelo Gallardo tras ocho años como entrenador millonario, tenía la chance de quedar a un solo punto de Boca, pero se vio sorprendido por Rosario Central que lo derrotó 2-1 en un Monumental que se había vestido de fiesta para despedir al 'Muñeco'.



Alejo Véliz (13 y 49) anotó los goles para Central, un equipo con muchos juveniles que ya había logrado otros resultados meritorios, y Matías Suárez (87) descontó para un River desconcentrado, con la cabeza puesta en el adiós del entrenador más exitoso de su historia.



En tiempo de descuento, en River fue expulsado del volante colombiano Juan Fernando Quintero (90+13) por empujar al árbitro Fernando Echenique.



Independiente, con gol de Damián Batallini (58), se impuso 1-0 a Banfield, y Patronato superó como visitante a Godoy Cruz con un tanto de Jonás Acevedo (9, de penal).



Más temprano, Talleres superó como visitante al ya descendido Aldosivi por 3-1, con los goles de Leandro Espejo (26), Julio Buffarini (67, de penal) y Francisco Pizzini (72), y del delantero uruguayo Martín Cauteruccio (71, de penal) para el ‘Tiburón’.



El lunes se medirán Arsenal-Barracas Central, Gimnasia-Argentinos Juniors, Vélez-Estudiantes, Atlético Tucumán-Unión, y Sarmiento-San Lorenzo, y el martes completarán Colón-Defensa y Justicia, Lanús-Racing, Huracán-Platense y Central Córdoba-Tigre.