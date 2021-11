¡River Plate sueña con la copa!: Los de la banda cruzada se preparan para recibir a Patronato

River Plate, el cómodo puntero de la liga argentina, buscará dar otro paso hacia la consagración en el Torneo-2021 del fútbol argentino cuando reciba al humilde Patronato, en el duelo destacado de la vigésima fecha que se disputará a partir del viernes.



El equipo de la banda roja está al tope de la tabla con 43 puntos, a siete unidades de distancia del escolta Talleres de Córdoba (36) y nueve sobre el tercero Lanús (34), cuando restan seis fechas.



Apoyado en un funcionamiento cada vez más consistente, River acumula una serie de 14 partidos sin perder, con once triunfos y tres empates, aun cuando la fecha pasada igualó 1-1 ante Estudiantes, que le cortó a su vez una serie de ocho victorias en fila a los 'millonarios'.



- "Seguir alertas" -

"Nos quedó el sabor amargo de que se cortaron los ocho triunfos seguidos, pero ahora jugaremos como locales y esperemos volver a sumar de a tres. Faltan seis partidos y llevamos siete puntos de ventaja. Tenemos que seguir estando alertas", destacó el entrenador Marcelo Gallardo.



La única preocupación del conductor del puntero del campeonato está en la defensa, obligado a cambios constantes por las lesiones, ahora con la baja confirmada del chileno Paulo Díaz por un desgarro, mientras que el paraguayo Robert Rojas también está en duda por una dolencia muscular.



Del otro lado llegará Patronato, en la parte baja de la tabla, aunque levantó un poco la confianza al ganarle por 2-0 a Colón la semana pasada, una victoria que sirvió para dejar atrás una racha de 12 partidos sin triunfos.



La vigésima fecha del torneo argentino empezará en la noche del viernes con los cotejos de Defensa y Justicia-Rosario Central y Lanús-Estudiantes, y seguirá el sábado con Godoy Cruz-Talleres, Colón-Platense, Independiente-Arsenal y Atlético Tucumán-Racing.



El domingo se enfrentarán Sarmiento-Central Córdoba, Gimnasia y Esgrima-Banfield, Vélez Sarsfield-San Lorenzo y River-Patronato, y el cierre será el lunes, con Newell’s Old Boys-Unión, Huracán-Argentinos y Aldosivi-Boca.



Tras la vigésima fecha el certamen de primera ingresará en un receso de dos semanas por las elecciones parlamentarias en Argentina y la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar-2022.



Así están las posiciones del Torneo de primera división de Argentina:



- Pts J G E P GF GC



1. River Plate 43 19 13 4 2 38 13



2. Talleres 36 19 11 3 5 28 19



3. Lanús 34 19 10 4 5 34 29



4. Vélez Sarsfield 31 19 8 7 4 27 15



5. Defensa y Justicia 31 19 8 7 4 27 18



6. Boca Juniors 30 19 8 6 5 21 16



7. Colón 29 19 8 5 6 16 22



8. Estudiantes 28 19 7 7 5 28 21



9. Huracán 28 19 7 7 5 18 15



10. Independiente 28 19 7 7 5 19 17



11. Gimnasia y Esgrima 28 19 7 7 5 17 18



12. Godoy Cruz 26 19 7 5 7 28 24



13. Unión de Santa Fe 25 19 7 4 8 23 26



14. Rosario Central 24 19 7 3 9 27 28



15. Argentinos Juniors 24 19 6 6 7 18 19



16. Racing Club 23 19 5 8 6 16 14



17. Platense 23 19 5 8 6 24 23



18. Sarmiento 23 19 6 5 8 21 23



19. Atlético Tucumán 21 19 5 6 8 20 30



20. Aldosivi 21 19 6 3 10 19 30



21. Patronato 20 19 4 8 7 20 24



22. Newell’s Old Boys 20 19 5 5 9 19 26



23. San Lorenzo 20 19 5 5 9 17 25



24. Banfield 18 19 3 9 7 15 22



25. Arsenal 16 19 3 7 9 8 23



26. Central Córdoba 14 19 2 8 9 18 26