River Plate goleó a Colo Colo y clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores

El argentino River Plate se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores al golear 4-0 al chileno Colo Colo, en un cotejo por la quinta fecha del Grupo F disputado este jueves en el estadio Monumental en Buenos Aires.



Agustín Palavecino (41), Nicolás de la Cruz (52), David Martínez (65) y Esequiel Barco (68) anotaron los tantos para el contundente triunfo del Millonario, que sigue invicto en la Copa.



Tras completarse cinco fechas, River suma 13 puntos y no sólo se clasificó a octavos, sino que también se aseguró el primer puesto, seguido por el brasileño Fortaleza y Colo Colo, ambos con 7, y completa el peruano Alianza Lima (1), ya sin chances.



En la última jornada, River recibirá el 25 de mayo a Alianza Lima, y en Santiago, Colo Colo y Fortaleza se cruzarán en un duelo mano a mano por el segundo boleto a octavos.



- Sorpresa y reacción -

Sorprendió el Cacique chileno en los primeros minutos, a partir de una actitud agresiva para plantarle cara de igual a igual a River, con determinación para presionarlo en la salida y buscar por los costados, sobre todo por el andarivel izquierdo, con interesantes apariciones de Fuentes y Pavez, más la movilidad de Lucero por el frente de ataque.



Precisamente fue Lucero el que estuvo a punto de anotar tras una escapada por la izquierda, pero se tropezó antes de enfrentar al arquero, y casi de inmediato Solari desbordó por la derecha y envió el centro para el delantero, pero un defensor despejó con lo justo ante el arco desguarnecido.



Todavía tendría una chance más la visita en un centro de Costa que Lucero cabeceó con potencia, pero salió apenas alto.



Pero reaccionó River, que empezó a ajustar mejor las marcas en el medio, y tuvo su primera ocasión a los 25 minutos, en un cabezazo apenas elevado de David Martínez, y luego intentó Palavecino con un remate frontal que contuvo Cortés sin problemas.



Con algo más de fortuna que merecimientos, el local abrió la cuenta sobre el cierre de la primera parte, en una jugada en la que Zuculini buscó por la derecha a De la Cruz, que envió un centro rasante, el balón dio en un defensor y Palavecino lo desvió a la red.



- Aplastante -

Más allá de esa acción fortuita, el juego empezó abierto en la segunda mitad, y antes del minuto casi anota el segundo en una escapada de Álvarez, que definió cruzados, pero Cortés salvó su valla, y Colo Colo respondió con una llegada de Costa, que remató al vertical izquierdo desde un ángulo cerrado.



Pero aquella sería la última ocasión para el equipo chileno, que pronto sufrió la furia del ataque ‘millonario’, que se hizo incontenible cuando encontró espacios, y aprovechó cada ocasión de manera contundente para establecer una diferencia insalvable.



Con un Cacique muy adelantado en el terreno, River aumentó en un desborde de Álvarez, que mandó el centro para la llegada de Fernández, que cabeceó para la entrada de De la Cruz, que sólo debió empujarla en la línea de sentencia.



El del 2-0 fue un impacto de nocaut para Colo Colo, que ya no reaccionó y el local abrió la puerta a la goleada en un tiro de esquina de Álvarez, Mammana la peinó por el primer palo para llevarse todas las marcas, y David Martínez entró solo por el segundo poste para empujarla a la red.



Enseguida, De la Cruz aprovechó un error de Amor en la salida, y habilitó a Álvarez, que envió el pase rasante para la definición de Barco por el palo opuesto para el 4-0.



Quedaban veinte minutos, pero River mantuvo el olfato atento y muy cerca de ampliar el margen, mientras que al Colo Colo no le salió ni el descuento, en una solitaria acción en la que Solari estrelló un remate en el travesaño, Lucero tomó el rebote de cabeza, y el debutante Centurión salvó su valla con una buena estirada.



Con una actuación de menor a mayor, River volvió a mostrar su condición de candidato al título, con una goleada que despejó las dudas y lo volvió a meter entre los mejores del torneo, a la vez que complicó a un Colo Colo que pagó su falta de definición, primero, y luego vio cómo su rival le desarmaba la defensa con un poder de fuego implacable.