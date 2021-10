River Plate-Boca Juniors, listos para un superclásico vibrante en el torneo argentino

River Plate y Boca Juniors, los archirrivales del fútbol argentino, volverán a medirse este domingo por quinta vez en lo que va de 2021, el primero en casi dos años en jugarse con espectadores en las tribunas.

Luego de un 2020 sin choque entre 'Millonarios' y 'Xeneizes', la acción de la fecha 14º del Torneo de primera división regresó con promesa de emociones.



Ambos llegan en alza, con un River invicto en sus últimos ocho partidos, con seis triunfos que lo elevaron al segundo puesto del torneo, a tres puntos del líder Talleres, y un Boca que arrastra una racha de cinco victorias y dos empates desde que es dirigido por Sebastián Battaglia.



Aunque no sea un duelo con la punta en juego, sí es importante para ambos. River no puede perderle pisada a un Talleres que manda con pulso firme, y Boca se juega acaso la última oportunidad de sumarse a la pelea por el título, ya que ahora ocupa el sexto puesto, a ocho puntos de los cordobeses.



El juego de opuestos entra en acción desde la experiencia de ambos entrenadores, con un Gallardo que lleva siete años al frente de River, y un Battaglia con apenas ocho partidos como conductor de Boca luego de la salida de Miguel Russo.



Si bien ambos buscan el protagonismo en cada partido, River se apoya en un juego dinámico, agresivo y veloz, de pocas transiciones y en busca del impacto directo, lo que a veces lo deja descompensado. Mientras que el Boca de Battaglia empuja desde la tenencia del balón, la paciencia y la tenacidad para percutir hasta encontrar un punto débil en el adversario.



El reflejo de esas propuestas queda expuesto: River se anota como máximo goleador del torneo con 26 dianas, más del doble que su archirrival (11) , aunque Boca haya dado ventaja al arrancar el torneo con varios pasos en falso.



"Debemos intentar ser superiores a Boca. Ahora estamos más igualados en condiciones. Boca en este último tiempo ha encontrado en su funcionamiento algo diferente, contrariamente a lo que venía pasando en los partidos anteriores" , dijo Gallardo en conferencia de prensa.



"Esta vez va a ser compartido el protagonismo y a nosotros nos motiva para intentar jugar bien", agregó.



En su lectura previa del superclásico el 'Muñeco' vaticinó que el partido "va a pasar por el control del mediocampo y la efectividad en ataque".



Respecto de la formación, el DT 'millonario' descartó por lesión al defensor David Martínez, y a Matías Suárez, recién recuperado de una dolencia, se lo incluirá entre los suplentes, mientras que el colombiano Jorge Carrascal podría ser incluido como posible enganche.



Del lado 'xeneize', la única duda de Battaglia está en el sector derecho del mediocampo, donde debe elegir entre Diego González o Esteban Rolón, al mismo que le daría una oportunidad más al colombiano Edwin Cardona como enlace con el ataque.



El encuentro se jugará este domingo desde las 3:00 p.m. de Colombia en el estadio Monumental con un aforo permitido del 50%, por lo que se prevé que River contará con al menos 35.000 hinchas en las tribunas.



El historial revela 211 partidos previos entre Boca y River, con 77 victorias azul y oro, 69 para el equipo de la banda roja y 65 empates. Sin embargo, River no le gana a Boca en el Monumental por torneos de liga desde el 16 de noviembre de 2010, aunque sí lo logró varias veces después por competencias internacionales.

Estas son las posibles alineaciones:

River: Franco Armani - Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri - Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz - Jorge Carrascal - Brian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Rossi - Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra - Diego González o Esteban Rolón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra - Edwin Cardona - Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.