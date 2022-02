¡Rey Luis! El tremendo elogio de la prensa británica para el colombiano Luis Díaz

Los elogios para Luis Díaz por su magnífica actuación y su gol este sábado en el 3-1 del Liverpool sobre Norwich, no paran.



El diario británico The Sun tituló: 'Rey Luis', y dijo que "el colombiano completó la goleada en un momento que nunca olvidará".



Entre tanto el Daily Mail señaló que "Para poner la guinda al pastel, el fichaje de enero, Luis Díaz, anotó su primero para el club con un delicioso dink antes de recibir una ovación de pie cuando se fue al vestuario cerca del final".



Entre tanto Récord de Portugal se limitó a decir: "Desmarques y remates con clase, el primer gol de Luis Díaz en Portugal".



Por su parte AS de España comentó que "La fiesta del Liverpool fue redonda cuando Luis Díaz, el nuevo juguete del Klopp, anotó el tercer tanto con una sutil vaselina tras un pase en profundidad de Henderson".



De esa manera el colombiano comienza a enamorar a la exigente prensa europea, con buen fútbol y un golazo.