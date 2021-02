Revelan escalofriantes audios del médico de Maradona el día de la muerte del eterno '10'

Daniel Molina Durango

Dos meses después, la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona sigue siendo noticia.



El pasado 25 de noviembre falleció el eterno '10' del fútbol mundial luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en su residencia en Buenos Aires.



Sin embargo, hay hechos sobre su muerte que todavía se siguen investigando relacionados con el esquema de salud que tenía la obligación de cuidar al 'pelusa'.

Uno de ellos es el médico Leopoldo Luque, quien actualmente está siendo investigado por presunto homicidio culposo debido a varias denuncias realizadas por el entorno del '10'.

Pues bien, este fin de semana se conocieron unos audios comprometedores entre Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba propiedad del astro argentino cuando estaban tratando de reanimarlo.

En los audios, se escucha a un Luque despreocupado, quien dejó una sensación escalofriante por su manera de referirse a Maradona.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Llegaré.. Parece que está muerto. Posta que está muerto", fueron algunas de las palabras que Leopoldo Luque le dijo a Cosachov.

Después, el médico le envió otro audio en un conocido, en el que dice textualmente: "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo".

La psiquiatra sí se mostró más preocupada y le narró a Luque la gravedad de la situación por medio de este audio: "No, entramos a la pieza y estaba frío. Frío, con la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y un poco de la temperatura corporal. Todo eso fueron diez minutos. Que le hacíamos el RCP manual. Entre la enfermera, el Negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. No me dicen nada".

Esa conversación polémica fue revelada por el medio de comunicación digital Infobae.