Restringen en México entrada de aficionados visitantes a estadios de fútbol por violencia

La Liga MX, primera división del fútbol mexicano, determinó este domingo que los aficionados de los clubes visitantes no podrán ingresar a los estadios de fútbol profesional de ese país como consecuencia de los disturbios del sábado en Querétaro, que dejaron un saldo de al menos 26 personas heridas.



"Las barras visitantes, a partir de hoy, ya no van a poder ir a los estadios", anunció Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, en conferencia de prensa realizada en el estadio La Corregidora de Querétaro (centro).



El sábado, mientras 'Gallos Blancos' del Querétaro y 'Zorros' del Atlas jugaban su partido del torneo Clausura-2022, un brote de violencia en las tribunas se desbordó a la cancha del estadio La Corregidora; incluso hubo más agresiones afuera del inmueble.



Por esos hechos, el estadio La Corregidora, sede del Querétaro, entró en una suspensión provisional de actividades hasta que haya un dictamen de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.



Ante los rumores de aficionados fallecidos por estos hechos, Mikel Arriola pidió "asumir las fuentes oficiales como fuente verdadera y actual de información. Nuestra tarea es confirmar con fuentes oficiales". Al momento, el gobierno de Querétaro ha reportado 26 personas lesionadas y ningún deceso.



Sobre una posible desafiliación del Querétaro por parte de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola apuntó que "todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia".



En la misma conferencia de prensa, Gabriel Solares, presidente del Querétaro, dio a conocer que el sábado fueron empleados 600 elementos de seguridad que "cumplían para las características del partido de ayer. Se vieron superados, no por el número de elementos sino porque, lamentablemente, la estrategia no se planteó en forma correcta".



De acuerdo con Gabriel Solares, la barra del Querétaro está conformada por alrededor de 3.500 personas, "pero no está credencializada".