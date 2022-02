República Checa y Suecia mantienen rechazo a enfrentarse a Rusia tras anuncio de FIFA

Las federaciones de la República Checa y Suecia, potenciales rivales de Rusia en la repesca mundialista, reiteraron este domingo su negativa a enfrentarse a esa selección tras el anuncio de la FIFA de obligar a la selección rusa a jugar sus partidos como local fuera de su territorio.



En un primer paquete de medidas, la FIFA también prohibió el himno y la bandera de Rusia en sus competiciones, así como obliga a jugar a esa selección con el nombre de "Federación Rusia de Fútbol" (RFU), y no descarta excluirle de Catar-2022 si la situación en Ucrania "no mejora rápidamente" tras la invasión del ejército ruso.



"No habrá cambios en la posición de la selección checa... incluso después de la decisión de la FIFA de dejar que Rusia juegue a nivel internacional pero en terreno neutral, sin bandera y sin himno", señaló la Federación Checa en un comunicado.



Casi simultáneamente, su homóloga sueca se reafirmó en otro comunicado: "Ya habíamos hecho saber anteriormente que no queremos enfrentarnos en estas circunstancias" de invasión de Rusia a Ucrania, una decisión "que se mantendrá hasta nueva orden", aseguró el presidente Karl-Erik Nilsson, que mostró su "descontento" con las medidas anunciadas por la FIFA.



Previamente, Polonia había considerado la posición de la FIFA como "totalmente inaceptable", reiterando que no se enfrentaría a Rusia en la repesca mundialista el próximo 24 de marzo.



"No estamos interesados en participar en este tipo de paripés. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca NO JUGARÁ contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo", tuiteó el patrón del fútbol polaco Cesary Kulesza.