Reinaldo Rueda: el sueño con la Selección Colombia terminó convertido en una verdadera pesadilla

El 14 de enero de 2021, la Selección Colombia y Reinaldo Rueda consumaron un viejo anhelo que ambos tenían: el técnico vallecaucano se sentaba por segunda vez en el banco de la ´Tricolor’, con el propósito de conducirla al Mundial de Catar.



Ya en el 2004, Rueda había estado por primera vez dirigiendo a Colombia hacia una cita mundialista, la de Alemania 2006, y casi en las mismas circunstancias, porque llegó como salvavidas ante la renuncia de Francisco Maturana tras una pésima campaña, en la que el odontólogo chocoano había alcanzado solo un punto de 12 posibles. Pero al final, Rueda y sus jugadores terminaron marginados de la Copa Mundo apenas por un punto.



Pese a ello, Rueda, que había tenido también el privilegio de dirigir a Colombia en todas sus categorías menores y alcanzar un reconocimiento internacional, salió con la frente en alto, dejando una sentencia tácita de que en cualquier momento volvería.



En adelante, el entrenador vallecaucano forjó una carrera a la que le puso más brillo y experiencia, porque clasificó con Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y con Ecuador a Brasil 2014, además de haber sido campeón en el fútbol colombiano con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores y la Recopa Suramericana con el mismo club. También en el banco del encopetado Flamengo brasileño se sentó, hasta que la selección de Chile puso sus ojos en él, ilusionada con estar en el Mundial de Catar 2022.



Luego de una mala campaña con los australes, a la Selección Colombia y a Rueda se les cumplió ese viejo anhelo y por segunda vez llegaba el vallecaucano al banco tricolor, aunque fue turbulenta la negociación por lo que económicamente implicaba la desvinculación de Reinaldo de la federación chilena de fútbol.



Pero los directivos de la federación colombiana estaban dispuestos a tener a Rueda con los esfuerzos que hubiera que hacer y apagar el incendio provocado por una Colombia que, bajo la mano del técnico portugués Carlos Queiroz, había prendido muy temprano las alertas de que se podía complicar el camino hacia Catar, como efectivamente sucedió.



Cuando el técnico José Pékerman y Colombia cerraron un brillante capítulo de sus vidas juntos, toda vez que estuvieron en Brasil 2014 y Rusia 2018, los dirigentes nacionales pensaron en un entrenador con el mismo perfume del argentino –o inclusive superior— y fue así como llegó Queiroz.



Con el portugués, la selección hizo un buen debut en las Eliminatorias hacia Catar, al derrotar 3-0 a Venezuela en Barranquilla. En la segunda fecha empató 2-2 con Chile –que era dirigida justamente por Rueda— en Santiago y ya en la tercera jornada comenzaron a prenderse las alarmas. Colombia cayó 3-0 contra Uruguay en Barranquilla y, cuatro días más tarde, sucumbió de manera catastrófica 6-1 ante los ecuatorianos en Quito.



Las sendas goleadas costaron la cabeza del portugués, en medio de incertidumbre, culpabilidades de todos lados y hasta los escándalos de un camerino roto y división de jugadores que hasta hoy no han sido comprobados. Recientemente, Queiroz manifestó que su salida fue orquestada por el dirigente Álvaro González Alzate, quien negó el señalamiento.



Reinaldo Rueda saltaba, entonces, como ese ‘bombero’ con pergaminos capaz de apagar el fuego, no obstante su mala campaña con los chilenos, donde tuvo que lidiar no solo con los malos resultados futbolísticos, sino con las malas relaciones con los dirigentes.



Y tal como lo hiciera en las eliminatorias hacia Alemania 2006, debutó en el banco colombiano contra Perú y logró un triunfo prometedor 3-0 en Lima.



Antes de ello, Rueda había desatado una fuerte polémica al desconvocar para ese partido, el siguiente contra Argentina y la Copa América que se avecinaba, a la máxima figura de Colombia, James Rodríguez.



El capítulo de esa ruptura entre Rueda y James fue largo y tortuoso, al punto que el jugador, entonces del Everton inglés y hoy en el Al-Rayyan, cuestionó públicamente en sus redes la decisión del técnico.



Luego de vencer a Perú en Lima por las Eliminatorias, Rueda y sus jugadores empataron 2-2 con Argentina en Barranquilla y vencieron 1-0 a Ecuador también en ‘La Arenosa’, en una triple jornada programada por cuenta de la pandemia del covid, previa al comienzo de la Copa América en Brasil.



En el torneo suramericano de naciones, Colombia llegó hasta las semifinales, donde fue eliminada en tanda de penales por Argentina (3-2) tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Por el tercer lugar, el equipo tricolor derrotó 3-2 a Perú y se quedó en el podio.



Aquellos resultados daban cuenta de que Rueda y su cuerpo técnico habían sido un acierto en el banco colombiano. En la reanudación de las Eliminatorias, la Selección empató 1-1 con Bolivia en La Paz y sacó el mismo resultado en Asunción contra Paraguay, para cerrar, también en triple fecha, con un triunfo 3-1 sobre Chile en Barranquilla.



Lo que vino en adelante nadie ha podido explicarlo con certeza. Cientos de opiniones, conjeturas, análisis y demás han surgido de todos lados, pero las causas siguen siendo una incógnita.



La Colombia de Rueda comenzó un decepcionante capítulo en el camino a Catar ajustando una seguidilla de siete partidos sin ganar ni marcar un solo gol a sus rivales: 0-0 con Uruguay en Montevideo, 0-0 con Brasil en Barranquilla, 0-0 con Ecuador en casa, derrota 1-0 con Brasil de visita, 0-0 con Paraguay como local, 0-0 con Perú de nuevo en su patio y derrota 1-0 con Argentina a domicilio. Hasta que se rompió el maleficio con la victoria 3-0 sobre Bolivia en la penúltima fecha, lo que despertó la ilusión de ir por el cupo de repechaje. Y, de hecho, Colombia hizo lo que debía en la última jornada en Puerto Ordaz ante Venezuela, al derrotarlo 1-0, pero Perú se impuso sobre Paraguay en Lima y es el dueño del medio tiquete de la repesca.



“Siempre he sido un defensor del trabajo del profesor Reinado Rueda, pero tengo que admitir que su labor con la Selección Colombia ha sido decepcionante”, afirmaba por entonces el periodista Francisco Javier Vélez, de Espn.



Uno de los analistas más críticos contra Rueda ha sido el exjugador de la Selección Colombia Iván René Valenciano, quien ha manifestado reiteradamente que el entrenador “no supo aprovechar a los jugadores en sus posiciones reales y los ponía a defender”.



Un similar concepto emitía el periodista y estadístico Luis Arturo Henao: “Los equipos de Rueda siempre han sido defensivos, él siempre ha practicado un fútbol conservador”.



La ausencia de gol, que tanto daño le hizo a esta Colombia, opinaba el exgoleador Sergio ‘Checho’ Angulo, obedecía a la falta de generación de juego para crear más oportunidades de gol que fueran capitalizadas por los atacantes.



Son muchas las posibles razones. Lo cierto es que hoy Colombia se ha quedado por fuera del Mundial de Catar tras asistir a las citas de Brasil 2014 y Rusia 2018, con un Reinaldo Rueda en deuda. El entrenador vallecaucano no colmó las expectativas. Tras un prometedor comienzo se fue apagando. El sueño terminó siendo una verdadera pesadilla. Y el futuro del técnico que antes llevara a Honduras y Ecuador a dos Mundiales, desde luego, estará ahora lejos del banco colombiano.