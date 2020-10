¿Regresará a la Selección? El tremendo elogio de Carlos Tevez para el 'gordo' Edwin Cardona

Francisco Henao

Carlos Tevez le echó flores al colombiano Edwin Cardona después del triunfo del jueves 3-0 sobre el Caracas, por la Copa Libertadores.



"Cardona me saca presión de no buscar la pelota tan abajo, la trae mucho más y yo puedo hacer daño más arriba. El 'gordo' lo que hace es eso, con más pelotas ahí en el mediocampo se me hace más fácil", dijo el referente de Boca.



Y es que Cardona tuvo una gran actuación, manejando el balón, asociándose con sus compañeros y siendo un hombre importante desde la mitad del campo.



El colombiano le devolvió las flores a Tevez, diciendo que han hecho una buena pareja en el equipo xeneize. "Jugar al lado de Carlitos es algo especial y quiero felicitarlo por su partido 250 con esta camiseta. Cada vez que jugamos hemos hecho una buena sociedad. Ojalá se pueda dar por mucho tiempo", dijo Cardona.



¿Le alcanzará el nivel para volver a la Selección Colombia? La última palabra la tiene el técnico Carlos Queiroz. Por lo pronto el 'Gordo', como le dice Tevez, está en una gran producción en Boca.

​