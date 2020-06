¿Regresa? Arjen Robben desea volver al fútbol profesional con el Groningen de Holanda

Juan Carlos Pamo

El internacional holandés Arjen Robben, que se retiró en julio de 2019, desea retomar a sus 36 años su carrera como futbolista profesional en el FC Groningen, anunció este sábado el club neerlandés.



El exjugador del Bayern Múnich, Real Madrid y Chelsea, entre otros, "se entrena desde hace dos semanas para formar parte de la primera selección del FC Groningen al comienzo de la temporada 2020-2021", informó el club en un comunicado.



Originario de esa región, Robben se formó en la academia del FC Groningen, a la que se incorporó con 12 años.



El rápido extremo explicó haber reflexionado sobre la manera en la que podía ayudar al club a "atravesar la crisis del nuevo coronavirus".



"Un regreso, como jugador del FC Groningen: empecé a tener esta idea y, ahora, lo he convertido en mi misión", afirmó el futbolista en un video.



"No sé aún si esto va a funcionar", admitió el futbolista, refiriéndose a que su regreso representa un "desafío físico" para un jugador que tuvo bastantes lesiones en su carrera.



"Voy a trabajar duro y si todo va bien, me uniría el equipo para el primer entrenamiento de la nueva temporada", concluyó Robben.