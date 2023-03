Real Madrid venció al Espanyol y llegará con aire en la camiseta para enfrentar al Liverpool

Con gran aportación del brasileño Vinicius, el Real Madrid venció como local al Espanyol, por 3-1, este sábado en la 25ª jornada de LaLiga, y redujo de este modo a seis puntos la desventaja que le separa del FC Barcelona, líder con 62, que se desplaza el domingo a Bilbao.



Sin Karim Benzema, víctima de un golpe en un tobillo, el Real Madrid se vio primero sorprendido en el minuto 8 por un gol de Joselu, pero reaccionó bien liderado por el brasileño Vinicius, autor del gol del empate tras una jugada personal (22), dando después una asistencia para un cabezazo de su compatriota Eder Militao (39).



Con el triunfo, casi asegurado, llegó el tercer y último gol del Real Madrid en el descuento, anotado por Marco Asensio (90+3), tras una jugada de Nacho.



Después de dos empates consecutivos en LaLiga, el Real Madrid se reencontró con la victoria, cuatro días antes del duelo de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones en el Santiago-Bernabéu contra al Liverpool, al que ganó en la ida por 5-2 en Anfield, un equipo que se vio sorprendido este sábado por el Bournemouth (1-0).



Benzema podría estar restablecido para esta cita continental, aseguró Carlo Ancelotti el viernes. Pero el sábado, el delantero dejó el protagonismo a Vinicius.



Con sus regates y sus centros con el exterior del pie, el prodigio brasileño volvió a realizar un encuentro cinco estrellas, y fue calurosamente aplaudido por el Bernabéu cuando fue sustituido en el minuto 90, para dejar paso a Álvaro Rodríguez.



Con su tanto, "Vini" superó a Benzema y se ha convertido en el máximo goleador de la "Casa Blanca" esta temporada, con 19 goles entre todas las competiciones (pero con doce partidos más que el francés).



Camavinga, en dificultades



En cambio, la tarde fue menos agradable para Eduardo Camavinga. El joven internacional francés, brillante desde el final del Mundial en Catar, estuvo en el origen del gol encajado por los Merengues, desbordado en el control con el pecho de Rubén Sánchez, autor de la asistencia, y cometiendo después una falta que desembocó en un tiro libre peligroso (15).



Por su parte, el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, logró su victoria número 100 en LaLiga.



"Está muy bien. Vamos a ver los próximos 100. Hemos tenido más movilidad de lo habitual, hemos intentado entrar mas por la derecha, porque Rodrygo ha ayudado más por esta banda, Vinicius ha jugado muy bien, entonces hemos tenido más oportunidades, más movilidad", dijo el italiano.



Ante la pregunta sobre qué competición le ilusiona más ganar esta temporada, entre Liga, Copa del Rey o Champions, Ancelotti prefirió no decantarse.



"Las tres son muy difíciles. El dato, objetivo, es que tenemos desventaja en Copa (derrota en casa en la ida en semifinales contra el Barcelona por 1-0) y en liga, y una pequeña ventaja en Champions. Pero esto no significa que la Champions sea más fácil. La Champions es la competición más complicada del mundo·, afirmó.



Gracias a esta victoria, y a una semana del Clásico de la segunda vuelta de LaLiga en el Camp Nou (el domingo 19 de marzo), el Real Madrid no abandona completamente sus sueños de título en LaLiga.



La lucha entre los dos mastodontes de LaLiga se extiende fuera de los terrenos, marcada por "el caso Negreira": el viernes, la justicia española inculpó al Barça y a antiguos dirigentes por corrupción con un exresponsable arbitral, y el Real Madrid convocó una reunión extraordinaria del comité directivo el domingo por la tarde, con intención, según la prensa española, de pedir formar parte del proceso de investigación.



Para el Espanyol, este segundo revés seguido puede poner un poco freno a su buena temporada. Aunque Joselu no para de marcar: el delantero centro del equipo catalán es el segundo máximo goleador de LaLiga, empatado con el turco Enes Ünal (Getafe), con doce tantos en 22 partidos, uno más que Karim Benzema (en 15 encuentros).