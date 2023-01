Real Madrid sufrió para vencer un equipo de cuarta división por la Copa del Rey

En un sufrido partido ante un modesto equipo de la cuarta categoría del fútbol español, el Real Madrid superó por 1-0 al Cacereño con un solitario gol en la segunda parte del brasileño Rodrygo (69) y se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey.



En la acción más destacada del equipo entrenado por Carlo Ancelotti, en el que hubo muchas bajas por las rotaciones, Rodrygo recibió una pelota en el pico del área, se deshizo de dos rivales con una espectacular elástica y batió al portero local con un disparo colocado.



El brasileño celebró el tanto dando un salto con un puño hacia arriba, la manera en que solía celebrar sus goles la leyenda del fútbol Pelé, enterrado este martes en su Santos natal tras una despedida multitudinaria al 'rey' del fútbol, fallecido de cáncer a los 82 años.



Antes se habían clasificado Valencia, Villarreal y Espanyol, que eliminó al Celta en la prórroga en el único duelo de 'primeras'.



El Valencia, que la próxima semana jugará la Supercopa y que por ello no entró en competición hasta esta ronda, no tuvo problemas para superar en un derbi regional a La Nucía (3-0) en un encuentro en el que los visitantes lograron marcar nada más comenzar por medio de Justin Kluivert (minuto 3).



Algún problema más, pese a lo que indique el resultado final, tuvo el Villarreal, que llegó al descanso perdiendo 1-0 frente al Cartagena, pero en una gran segunda parte, los castellonenses lograron cinco goles para sellar la clasificación.



En el único duelo entre equipos de Primera División, el Espanyol derrotó al Celta por 3-1 en la prórroga.



Los gallegos se adelantaron con un gol del portugués Domingos Paciencia (15), pero los catalanes forzaron la prórroga con un tanto de Javi Puado (53).



En el tiempo extra, Sergi Dauder anotó el segundo para el Espanyol (97) y poco después le Celta se quedó en inferioridad por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, del portero argentino Agustín Marchesín (111).



Con un hombre más, el Espanyol sentenció con un gol de Nico Melamed a dos minutos para el final (118).



Pero el Celta no fue el único equipo de la máxima categoría que fue eliminado. Rayo Vallecano, Getafe y Elche dijeron adiós al torneo del ko tras perder contra Sporting Gijón (2-0), Levante (3-2) y Ceuta (1-0).