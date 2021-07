David Alaba dice sentirse "honrado" de llevar el dorsal de Sergio Ramos en el Real Madrid

Alejandro Russi

El defensor austriaco David Alaba dijo sentirse "honrado" de llevar en el Real Madrid el dorsal número 4 que perteneció a Sergio Ramos, ahora en el PSG, aunque dijo no querer ser comparado con nadie en el club merengue.



"Me siento honrado, es un número que es una gran motivación para mí y quiero representarlo y hacerle honor", afirmó el defensor de 28 años, quien dejó el Bayern Múnich y fichó con el Real Madrid por cinco temporadas.



"Ellos me ofrecieron este número porque creo que no había otro número disponible y sé lo que significa este número para el club, es un número que representa la fortaleza y el liderazgo" de Ramos, dijo Alaba en su primera rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.



De todas maneras, ante múltiples preguntas de los periodistas sobre Ramos, Alaba fue tajante: "No estoy aquí para compararme con otros, quiero aportar mis fortalezas, virtudes y hacer mi juego".



Capitán emblemático del Real Madrid y pilar de su defensa, Sergio Ramos puso en junio punto y final a dieciséis años en el equipo blanco y fichó por el París Saint-Germain por dos temporadas.



Alaba, quien firmó con el Real Madrid justo antes de jugar con Austria la Eurocopa, consiguió con el Bayern 28 trofeos, diez en la Bundesliga y dos en la Champions (2013 y 2020).



Su llegada supone un refuerzo para el equipo merengue, ahora entrenado por Carlo Ancelotti tras la salida de Zinedine Zidane, quien dejó el banquillo del club tras una segunda etapa menos exitosa.



El defensor austriaco dijo tener "una excelente relación" con Ancelotti, quien fue su entrenador en el Bayern, y sentir "un enorme placer" de "volver a trabajar con él".



Para Alaba, unirse al Real Madrid supone un paso más en su carrera, que comenzó en los juveniles del Austria Viena, antes de llegar al Bayern con apenas 16 años.



"Para mí, este es un sueño que se cumple, es el mayor club del mundo", subrayó.