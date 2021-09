Real Madrid, Barcelona y Athletic impugnan el acuerdo de LaLiga con fondo 'CVC'

Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao anunciaron este viernes haber impugnado el acuerdo para la venta del 10% del capital de LaLiga al fondo de inversión CVC Capital Partners.



Estos clubes "han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC", afirma un comunicado publicado conjuntamente por los tres equipos.



Real Madrid, Athletic y Barça consideran que el acuerdo de LaLiga con CVC "vulnera lo previsto en la normativa aplicable".



Además, creen que "fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración".



Los clubes profesionales españoles de primera y segunda división ratificaron en agosto pasado el acuerdo concluido para la venta del de 10% de LaLiga a CVC Capital Partners.



Sólo Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y un cuarto equipo, cuya identidad no se divulgó, votaron en contra.



Ante esta oposición, CVC prefirió dejar fuera del pacto a estos clubes, con lo que la inyección de dinero para el campeonato español se redujo de los 2.700 millones de euros (3.168 millones de dólares) inicialmente previstos a 2.100 millones (2.464 millones de dólares).



Así pues, estos cuatro clubes no recibirán nada de los más de 2.000 millones que se distribuirán el resto de entidades, pero mantendrán a cambio su total independencia de decisiones y presupuestos.



Real Madrid y el Barça -que están entre los últimos amotinados del abortado proyecto de la SuperLiga europea (junto a la Juventus de Turín)- podrán seguir entonces defendiendo su proyecto alternativo.



Infraestructura e inversiones:

Los dos gigantes consideran que el acuerdo con CVC va contra sus intereses ya que implica condicionar una parte de sus ingresos de derechos de televisión durante medio siglo, un periodo considerado enorme en una industria tan cambiante como el fútbol.



"El acuerdo de Laliga con CVC no tenía sentido para el FC Barcelona, ni por su coste, ni por las contraprestaciones a recibir, ni por la duración, ni tampoco por el nivel de las obligaciones y compromisos que contiene", afirmó este viernes el club azulgrana.



Aún así, CVC les ha dejado un plazo de tres años para que cambien de opinión y poder integrarse en el acuerdo, sin penalización.



En la práctica, el 70% de los más de 2.000 millones de euros del fondo se destinarán a financiar las infraestructuras y las futuras inversiones de los clubes, el 15% a equilibrar la deuda y compensar las pérdidas generadas por la pandemia (que se elevan a casi 1.000 millones de euros, según el presidente de LaLiga, Javier Tebas), y los últimos 15% irán directamente a los efectivos (fichajes, salarios, etc...).