Alejandro Cabra Hernandez

Quienes lo conocen dicen que es de perfil muy bajo, que poco suele salir a los medios y que prefiere enfocarse en sus negocios, principalmente la representación de jugadores... y de técnicos.



Ramy Abbas Issa es caleño, de madre colombiana, padre egipcio, esposa venezolana y residencia en Abu Dabil, la capital de los Emiratos Árabes.



Vivió muy poco en Cali y antes de meterse de lleno en el fútbol, ejerció como abogado.



Hoy en día Abbas representa a muchos jugadores, entre ellos Mohamed Salah que es uno de los más cotizados del mundo y gran figura del Liverpool.

También trabaja con técnicos. De hecho, aseguran fuentes cercanas a él, fue quien llevó a Reinaldo Rueda al Flamengo de Brasil en 2017, luego de salir campeón de la Copa Libertadores con Nacional un año antes.



“Ahí comenzó Ramy a trabajar con Rueda porque después estuvo a cargo de su llegada a la selección chilena, y ahora fue el artífice de la negociación con la Federación Colombiana de Fútbol”, dijo una persona allegada al técnico y al agente colombo-egipcio.



Esto último lo confirmó el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, quien aseguró que todo se dio en términos muy cordiales.



“Él (Abbas) representó en la negociación al profesor Rueda; dialogamos de buena forma y adelantamos todo de manera tranquila, no hubo problema de nada. Ramy es una persona muy seria y muy respetuosa y por eso se llegó a un acuerdo muy rápido”, asegurón Jesurún.



El cierre feliz de la negociación la elogió el mismo agente en sus redes sociales. “La generación dorada de Colombia, ahora también en el banco. #sueño cumplido”, escribió Abbas, agregando la foto que ilustra esta página.



La duración del contrato, el salario del técnico y otros detalles fue lo que más se tocó en la negociación, y que también demandó mucho diálogo telefónico entre el agente, que estaba en Bogotá, y el técnico en Cali, para tener al final el visto bueno del entrenador en cuanto a los números que se tocaron.



Pero antes de cerrar el acuerdo con Colombia, Abbas tuvo que afrontar y solucionar el 'impasse' con Chile para lograr la rescisión del contrato y la libertad de Rueda, una negociación muy difícil que se llevó en silencio.



Y ese parece ser el estilo de Abbas, quien forjó en Cali la idea de incursionar en el fútbol, hasta el punto de sacar ante la Federación Colombiana de Fútbol la tarjeta que lo acredita como representante o agente de futbolistas.



“Él estuvo pendiente de mi cuando fui a jugar Arabia Saudita hace 16 años; me ayudó con el tema del idioma, y que no me faltara nada. En ese tiempo él era muy joven. Ramy es una persona muy preparada, habla varios idiomas y se ha ganado el respeto de todos”, dice Sergio Herrera, exjugador de América y Cali.



José Castaño, uno de los agentes más experimentados, recuerda que conoció a Abbas desde muy joven.



“Estuvo en mi casa en Cali, me buscó para una asesoría que muy gentilmente le di sobre la representación de jugadores; después logramos hacer negocios juntos, como llevar un jugador árabe al fútbol portugués”, dice Castaño.



Abbas tomó más fuerza en el fútbol cuando se supo que representaba al egipcio Mohamed Salah, del que también es su abogado.



“Creo que llega a Salah en un momento en que el jugador estaba en la Roma y no era la figura que es hoy; además Ramy tiene la nacionalidad egipcia, así que coinciden en muchas cosas”, dice Castaño.



Jaime Pabón, exjugador de Nacional y quien fue contratado por Abbas para hacer entrenamientos personalizados con Salah, dice que se encontró con un empresario muy serio en todo.



“A Ramy le hablaron de mi para trabajar con Salah. Él es un representante muy serio, que busca siempre lo mejor para sus jugadores. Trabajé con él, me cumplió en todo, es una persona muy seria, de pocas palabras y perfil bajo”, dice Pabón, quien asegura que Abbas estuvo como mediador en la negociación que llevó a Juan Guillermo Cuadrado al Chelsea en el 2015.



Cerrado lo de Rueda para la Selección, Abbas se está moviendo para hacer otra jugada en el fútbol, aprovechando que el mercado está abierto.