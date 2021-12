Rafael Santos Borré: “Estos juegos que vienen para Colombia van a ser muy importantes”

La Bundesliga ha dejado huella en el delantero Rafael Santos Borré. Sus escasos cinco meses en Alemania se han convertido en un mar de aprendizajes en los aspectos personal, profesional, familiar y cultural.



En el pasado, su recorrido por Europa lo llevó a España y ahora, al haber encajado en el fútbol ‘teutón’, se siente tranquilo; su trabajo le permite dedicar más tiempo a su familia y a su pequeña hija Guadalupe.



El internacional delantero de 26 años busca consolidarse en el Frankfurt que dirige el coach Oliver Glasner, el austriaco guía la carrera del colombiano con una sumatoria de minutos importantes en partidos de la Bundesliga y Europa League, principalmente.



Momento en el Eintrach Frankfurt

“Hemos conseguido estar en el lote para pelear las plazas europeas, es algo muy importante y el fin de semana enfrentamos un rival directo. Hoffenheim es un rival que lo tenemos a dos puntos, viene haciendo buen fútbol y es una linda oportunidad para ganar y meternos”, expresó el delantero sobre el partido que Eintrach sostendrá el sábado 4 de diciembre frente a Hoffenheim.



Selección Colombia

Borré, que ha formado parte del proceso de Selección Colombia con el entrenador Reinaldo Rueda, piensa llegar a su mejor estado físico para sacar provecho en la convocatoria de enero -si es llamado por el seleccionador- para enfrentar a Perú en la única jornada FIFA que se disputará en enero, clasificatoria al Mundial de Catar 2022.



“Sabemos que tenemos un rival importante en nuestra casa que es el partido contra Perú y poder conseguir un triunfo ahí nos permitiría acomodar nuestra plaza hacia Catar y luego enfocarnos en lo que va a ser la visita a Argentina, que si competimos, podemos sacar un buen resultado allá (Argentina). Yo siento que estos juegos que vienen para nosotros vana a ser muy importantes y ojalá nos permitan tener la paciencia y la tranquilidad a la hora de atacar para poder concretar las opciones que tengamos”.





River y una posible salida de Gallardo

Su lealtad por River Plate no se ha desvanecido. “River fue un equipo que me dio muchas cosas, me permitieron encontrar un lugar donde me sintiera cómodo, me sentí bien como jugador, me hicieron crecer mucho y es un club al cual le debo mucho, estoy muy agradecido y sabía que la forma de dejar un lugar así era hacerlo de la mejor manera”, dijo Borré sobre su aporte para mejorar las arcas de River al momento de su salida hacia el exterior.



El “Boom” en Argentina es la posible salida de Marcelo Gallardo del banco técnico de River, a lo que el jugador barranquillero reaccionó: “Es una decisión difícil para él porque es una persona que se identifica con River muchísimo más que cualquiera y me imagino que va tener que pensarlo mucho y poner todas las cosas en la balanza, pero creo que está preparado para dirigir en cualquier parte del mundo”.



Borré acumula tres goles con la camiseta de Eintrach Frankfurt. Consiguió marcar en la Bundesliga contra Colonia en septiembre y contra Greuther Fürth a comienzo de noviembre. El octubre le marcó a Olympiacos en la Europa League.