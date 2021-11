¡Rafael Nadal vuelve a competencia!: El español reveló su regreso a las canchas

Rafael Nadal, que sólo ha disputó dos partidos desde su derrota en semifinales de Roland Garros en junio debido a una lesión en un pie, anunció este lunes su intención de regresar a las pistas en diciembre, en Abu Dabi, con la mente puesta en la preparación para el Abierto de Australia en enero.



"Mi plan es jugar en Abu Dabi en diciembre y después (en enero) un torneo antes de Australia, no sé cuál, y seguidamente el Abierto de Australia. Ese es mi objetivo (...) Trabajamos duro para que pueda ser así", declaró el español, número 5 de la clasificación ATP actualmente, en el marco de un evento con un patrocinador en París.



"No sé exactamente cuándo estaré de regreso (en el circuito), no quiero mentir. Pero puedo decir que mi objetivo es tratar de regresar en Abu Dabi en diciembre. Después, por supuesto, para el inicio de la nueva temporada en enero", confesó el campeón mallorquín de 20 títulos de Grand Slam.



"La lesión en mi pie debe aún mejorar un poco, pero ya entreno casi una hora y media al día, así que es positivo. Hay días mejores que otros, pero comienzo a tener muchos más días positivos que negativos. Así que voy por el buen camino", insistió el tenista de 35 años.



A comienzos de septiembre, Nadal anunció haberse sometido a un tratamiento en el pie izquierdo que lo mantendría "alejado de las pistas durante varias semanas".



"Me entreno, me voy sintiendo mejor", celebró.



Nadal padece el síndrome de Muller-Weiss, una enfermedad degenerativa que provoca una deformación de uno de los huesos situados en la parte central del pie.



- ¿Camino más despejado en Australia? -

El Abierto de Australia es el Grand Slam que menos veces ha conquistado el tenista mallorquín (1). Fue en 2009, y desde entonces perdió la final en cuatro ocasiones, dos de ellas ante Novak Djokovic.



Precisamente aún se desconoce si el número 1 del mundo serbio estará en el primer 'Grande' del año.



Las últimas semanas han surgido mensajes contradictorios sobre los requisitos sanitarios para poder participar en el torneo.



Diferentes autoridades del país oceánico indicaron que los jugadores sin vacunar no tendrán dispensas especiales para participar en el Abierto de Australia (17-30 de enero). Un escenario que podría despejar el panorama para Nadal.



'Djoko', verdugo de Nadal en el último Roland Garros, afirmó el domingo pasado que no decidirá su participación en Melbourne gasta que se tome una decisión oficial respecto a los jugadores y a las vacunas