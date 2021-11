Radamel Falcao quiere ratificar su buen nivel frente al Real Madrid de Benzema

Luego de marcarle al Barcelona por la fecha 11 de la liga española con el Rayo Vallecano, el delantero colombiano Radamel Falcao García tiene hoy un nuevo reto, cuando enfrente al Real Madrid de visita.



Será una linda oportunidad para el ‘Tigre’ demostrar que sigue tan vigente como en sus anteriores temporadas en España con el Atlético Madrid.



El Rayo Vallecano, un equipo procedente de la segunda división, es la gran sorpresa del campeonato español, pues no solo derrotó al Barcelona con gol de Falcao (1-0), lo que causó la destitución del técnico culé Ronald Koeman, sino que marcha en la sexta casilla de la tabla de posiciones, con 20 puntos, a 5 del líder, Real Sociedad. El segundo en la tabla es Real Madrid, justamente el rival de hoy, a partir de las 3:00 de la tarde.



El Rayo es el mejor equipo como local de la liga española, tras haber disputado seis juegos, de los cuales ha ganado cinco y empatado uno.

Falcao, por su parte, ha marcado cuatro goles.



Entre tanto, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció ayer que el extremo Eden Hazard "no está contento" con su falta de minutos, pero indicó que el internacional belga es "muy profesional".



"No está contento porque es un jugador que tiene calidad, que está entrenando bien, es serio y merece tener minutos por lo que está haciendo y los va a tener si sigue así", confesó el técnico italiano en la conferencia de prensa de la víspera del choque liguero ante el Rayo.



"¿Si los va a tener mañana (hoy)? No lo sé, puede ser que empiece el partido. Lo importante es que esté enchufado. Como he dicho, lo siento porque es bastante fácil meter en el banquillo a un jugador que no es profesional en el entrenamiento, pero él es muy profesional y va a tener minutos" , añadió.



Hazard no ha sido titular en ninguno de los seis últimos partidos del Real Madrid y espera la oportunidad de Ancelotti.