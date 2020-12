Alejandro Cabra Hernandez

Tras confirmarse en la noche de este martes la salida del entrenador portugués Carlos Queiroz de la Selección Colombia se desataron las especulaciones con respecto a quién podría reemplazarlo en el banquillo tricolor.



Que vuelve José Pekerman, que será un DT extranjero, que será colombiano, son algunos de los rumores. Ante eso, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se pronunció.



El dirigente, en diálogo con Blu Radio, fue claro en que no hay muchas opciones, "el mercado es limitado".

"Es una posibilidad que sea colombiano, pero no nos podemos cerrar a otras opciones. El mercado es muy limitado y la mayoría trabajan con otras selecciones. Cualquier posibilidad puede ser estudiada. Me parecería interesante un técnico colombiano, pero no lo tomo como prioritario", declaró Jesurún.



Agregó que "lo que nosotros necesitamos es tener los deseos de acertar, no son temas fáciles, hay temas económicos, seguramente hay muchas recomendaciones de empresarios. Hay que tener muchísimo cuidado".



La cabeza de la Federación aseguró que se busca "lo más conveniente para el fútbol colombiano" y que espera que las decisiones se tomen rápido, pero sin apresurarse. "Si bien el próximo partido es en cuatro meses, hay que estructurar qué necesita el nuevo técnico. No es una época del año fácil. Ojalá lo podamos hacer en diciembre, hay que ser rápidos, pero no con tanta prisa, hay que intentar acertar", acotó.



Añadió que si bien hay nombres candidatos "no podemos exteriorizar, Hay que tener discreción porque no son temas fáciles".



Por último, Jesurún le cerró la puerta a un regreso de José Pékerman, estratega argentino que clasificó a Colombia a los mundiales de 2014 y 2018.



"Él dijo que su ciclo estaba cumplido y decidió irse. Fue por decisión propia. Empezaremos a pensar en posibilidades, me queda muy difícil. Será el comité ejecutivo el que analice las posibilidades. Estaremos en sesión permanente", concluyó.