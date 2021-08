¿Quién será el elegido?: la baraja de delanteros para la Selección Colombia en la Eliminatoria

La posible ausencia por lesión de Duván Zapata en la Selección Colombia, que alista la triple jornada eliminatoria que se cumplirá a comienzos de septiembre, es una de las preocupaciones de Reinaldo Rueda en el reinicio del camino a Catar 2022.



Zapata, actualmente en el Atalanta, sufrió una distorsión en la rodilla derecha, que lo tendría casi un mes por fuera de las canchas, y que obligaría a Rueda a buscar soluciones para el ataque.



Aunque la confirmación de la gravedad de su lesión se conocerá hoy tras realizarle una serie de valoraciones, el cuerpo técnico ya analiza alternativas para comandar al elenco nacional en una triple fecha donde los puntos apremian por lo incómodo de la posición en la tabla. El elenco de Reinaldo marcha en la quinta casilla con ocho unidades.



Bolivia (2 de septiembre), Paraguay (5 de septiembre) y Chile (9 de septiembre) serán los rivales de Colombia en las eliminatorias.

Si se confirma la baja de Duván, son varios nombres los que figuran para ponerse la 9 del combinado nacional y que podrían estar en la convocatoria final que se dará a conocer el próximo martes.



Falcao García, Rafael Santos Borré, Luis Fernando Muriel y Miguel Borja se ilusionan con aportar su talento y olfato goleador.



El ‘Tigre’ quiere retornar

​

Uno de los futbolistas colombianos que siempre ha mantenido su disposición por vestir la camiseta amarilla de la Selección Colombia es sin duda Radamel Falcao García.



Ausente en la Copa América de Brasil por no estar en óptimas condiciones, el goleador samario ha comenzado a sumar minutos con Galatasaray y eso marca un presente esperanzador y aumenta las posibilidades de ganarse un cupo en el llamado de Rueda.



El delantero de 35 años no integra la Selección Colombia desde octubre de 2020 cuando hizo parte de los juegos ante Venezuela (3-0) y Chile (2-2), en el arranque de esta eliminatoria. Falcao marcó un gol ante los australes en el duelo disputado en Santiago.



Muriel aguarda su oportunidad

​

Luis Fernando Muriel es uno de los que seguramente estará fijo en la lista de Reinaldo. El dilema con el delantero de 30 años es saber si con la ausencia de Duván, el técnico vallecaucano decida ponerlo como atacante de área o por la banda.



Luis Fernando estará hoy en el arranque de la Serie A italiana cuando Atalanta visite a Torino, en juego de la jornada 1.



Borja llega encendido

​

Luego de reanudarse las ligas tras la disputa de la Copa América, Miguel Ángel Borja se marchó al Gremio de Brasil, donde ha demostrado su potencial goleador.



Dos goles en tres partidos suma Borja y es un firme candidato para asumir la responsabilidad con la Tricolor.



“Por sus números en la Copa América y lo que viene haciendo, sería coherente que Borja sea el 9 de Colombia en algunos de los tres juegos”, comentó Julián Capera, periodista de Espn.



Borré sueña con ser titular

​

El último en la baraja de alternativas de Rueda es Rafael Santos Borré.

Recién llegado a la Bundesliga y debutante con el Eintracht Frankfurt, el jugador de 25 años no quiere perder la huella del seleccionado nacional.

Estuvo en la Copa América, aunque fue utilizado en una función de más sacrificio que le hizo perder presencia en ataque.