¿Que venga James? El 'Pibe' Valderrama fue claro sobre su posible llamado a la Selección Colombia

James Rodríguez siempre será tema de debate cada que se acerca una convocatoria de la Selección Colombia.



El volante cucuteño, que suma ya varias jornadas sin ser tenido en cuenta por sus lesiones y por diferencias con el cuerpo técnico, está ahora en el centro de una polémica sobre si debe ser tenido en cuenta para los partidos ante Brasil y Paraguay, por eliminatorias.



James salió lesionado del último partido del Al Rayyan, y esa situación pone en duda su verdadero estado físico para dos compromisos fundamentales de la Selección.



Uno de los que fijó su punto de vista fue Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien dijo que si estaba bien, era bienvenido, pero si se encontraba lesionado, que lo mejor era no convocarlo.



“No sé cómo está James porque salió lesionado. Es jugador de fútbol de calidad, ¿quién tiene dudas? Como jugador no tiene problema, el problema son las lesiones… que me duele aquí, que me duele allá. Así el técnico no lo puede llamar con lesión”, señaló el 'Pibe' en entrevista con ‘Blu Radio’.



Y agregó: "La idea es que venga. Estamos esperando la lista, todos están a la expectativa, porque ya empezó a jugar, pero se golpeó y no se sabe. Si se recupera en dos días está listo para volver. Nosotros los colombianos queremos que James esté en la Selección, pero que esté bien, porque lesionado no".



La última palabra la tiene el técnico Reinaldo Rueda, quien seguramente el miércoles entregará la nómina de convocados.