¿Qué tan cerca está Catar 2022 de la Selección Colombia?

A seis fechas de terminar el clasificatorio suramericano para el Mundial, ¿qué tan cerca está Catar de la Selección Colombia, hoy cuarta de la tabla de posiciones con 16 puntos?



Las cuentas cafeteras de la triple jornada de octubre no fueron las esperadas por el equipo de Reinaldo Rueda, que sumó tres puntos luego de tres empates a cero con Uruguay en Montevideo, y Brasil y Ecuador en Barranquilla.



Aunque no ganó un juego, ni marcó un solo gol, la Tricolor ascendió una casilla en la tabla, pasando del quinto lugar, que da cupo por repechaje, al cuarto, que otorga clasificación directa al Mundial. Un balance positivo en los peldaños hacia Catar, pero negativo en lo que tiene que ver con la generación de fútbol y la anotación de goles.



Con el empate ante los ecuatorianos, Colombia perdió una gran oportunidad de ascender al tercer puesto y sacarles más ventaja a los vecinos, que ostentan esa casilla con 17 unidades, y a Uruguay, que ahora está en zona de repechaje con la misma cifra de los colombianos (16), pero con peor diferencia de gol (-3 frente a 0).

Lo que viene

En las seis fechas restantes, el conjunto nacional tendrá tres juegos por fuera y otros tres en casa.



En la doble fecha de noviembre, Colombia visitará al líder y ya clasificado Brasil (31 puntos) y luego recibirá al tambaleante Paraguay (octavo con 12) en el Metropolitano Roberto Meléndez.



En enero del próximo año, la Selección repetirá localía, esta vez frente a Perú, hoy penúltima de la tabla con 11 unidades. Y después visitará a Argentina, que con 25 puntos es segunda y está a un triunfo del tiquete para Catar, pues, en teoría, la cifra de clasificación cierra en 28 unidades.



En marzo se realizarán las dos últimas fechas. La selección de Rueda recibirá a Bolivia, que hoy se ilusiona con 12 puntos en la séptima casilla, y cerrará el clasificatorio suramericano como visitante en Caracas contra Venezuela, que es la última de la tabla con 7 unidades.



Si se considera aquellos 28 puntos como el cierre para ir a Catar, en el peor de los casos peleando en cupo del repechaje, a Colombia le faltaría sumar 12 unidades de 18 posibles. Es decir, tendría que ganar 9 en casa en los 3 juegos que tiene y arañar por fuera un triunfo o tres empates. De los partidos como visitante, el ganable, en el papel, es contra Venezuela, en la última jornada, que, sin duda, tendrá suspenso.

¿Se podrá ir a Catar?

Tras la participación de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, bajo la dirección del técnico argentino José Pékerman, el equipo cafetero aspira a hilar su tercera cita mundialista, séptima en su historia.



El panorama hoy no luce tan claro, pero tampoco tan oscuro. Alexis García, exjugador de la Selección Colombia y hoy entrenador en la Liga, dijo para El País que “Catar está cerca”, a pesar de los resultados de la última triple jornada.



“Antes de llegar Reinaldo, la Selección estaba lejos de Catar. Ahora estamos en zona de clasificación; así que hay que seguir respaldando y trabajando porque el equipo ha crecido, es muy competitivo y al rival le cuesta ganarle. Las posibilidades están intactas y nos invitan al optimismo”, expone el técnico.



Rafael Dudamel, extécnico de la selección de Venezuela y ahora en el banquillo del Deportivo Cali, también fue consultado en ese sentido por el diario. “Uno quisiera que los pasos fuesen más largos, como sucede cuando se suma de a tres puntos. Pero bueno, Colombia está dando pasos cortos, que también suman. Son pasos firmes y los califico de esa manera porque el equipo ha mostrado estabilidad, con algunas actuaciones mejores que otras, pero sumando”.



Para Dudamel, la Tricolor tiene las herramientas que le permitirán al final del clasificatorio estar en Catar.



“Colombia tiene un gran arquero, un equipo que en cualquier momento se va a soltar en su producción goleadora y, mientras tanto, los empates le permiten acumular puntos en la tabla. Ha habido selecciones que ganan y luego pierden, pero el equipo del profesor Rueda ha sumado siempre. Pareciera que no rinde, pero al final de cuentas son puntos valiosos. No tengo la menor duda de que Colombia va a estar en el Mundial”, sostiene el entrenador azucarero.



Álex Escobar, quien vistiera la camiseta amarilla de la Selección y estuviera en eliminatorias, no es tan optimista.

“En este momento estamos en Catar por la posición que tenemos, pero nos preocupa el funcionamiento de la Selección. No tenemos una idea de juego clara en el terreno y es más lo individual que lo colectivo, y eso inquieta para lo que viene en la eliminatoria”, precisa Escobar.



En el mismo sentido se expresa el periodista César Augusto Londoño: “Un triunfo ante Ecuador habría sido la llave para abrir la puerta de

Catar, pero con el empate apenas pusimos la llave en la chapa”.



En noviembre vendrá una dura prueba para Rueda, quien desde que asumió las riendas de la Selección, tras la salida del portugués Carlos Queiroz, no ha perdido. Deberá visitar a Brasil. Muchos especulan que para ese juego deberá llamar a James, esté como esté. Difícil anticiparlo.



Lo que sí es cierto, es que a costa de empates no es posible llegar a Catar.

Datos

Reinaldo Rueda ha dirigido en ocho partidos a Colombia en el clasificatorio hacia el Mundial de Catar 2022.



Tiene un invicto en el que ha gana do dos partidos y ha empatado seis.

Cuando tomó a la Selección, el equipo tenía una diferencia de -5 goles.

Hoy tiene 0. Colombia ha marcado 16 goles y le han convertido la misma cantidad.



Rueda es consciente de la falta de gol del equipo y dice que hasta con psicoterapias han trabajado.